Abbas boret desperat etter vann til familien – i august ga han opp

Mens statsledere møtes for å diskutere klima på toppmøtet i Egypt, kjemper mennesker en daglig kamp for overlevelse.

ORKET IKKE MER: Abdul Amir Ali (23), viser fram et bilde av sin avdøde onkel Abbas Elwan i den iraksiske landsbyen Al-Bu Hussain. Foto: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Abbas Elwan (62) boret brønn etter brønn. Han var desperat etter å finne vann til familien og dyrene de hadde på den lille gården i Diwaniya, sør i Irak.

Etter nok et mislykket forsøk i august, hentet han pistolen som lå på kjøkkenet i det lille leirhuset, og gikk av sted.

TØRT: Hikma Meteab (48) fant mannen etter at han hadde skutt seg. Her bærer hun deres tre år gamle datter inn i huset. Foto: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Konen, Hikma Meteab, fant mannen sin død dagen etter. Han hadde et kulehull i hodet og lå død i en inntørket irrigasjonsgrøft ved jordet.

– Det var hans siste håp, og han fant ikke vann, sier Abbas' bror, Ali Elwan (56), til Reuters.

Elwans skjebne er et bilde på klimakrisen som er i ferd med å gjøre flere områder på jorden ubeboelig. I Irak og andre land i Midtøsten er det tiltakende uro over manglende vannressurser.

BEKYMRET: Ali Elwan (56) under samtalen med Reuters. Foto: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Stor avstand

Diskusjonene på klimamøtet COP27 i Egypt har vært tøffe. Klimastøtte til fattige land er en av sakene det er størst uenighet om.

Fattige land krever et nytt fond som kan sikre støtte til dem som utsettes for tap og skade som følge av klimaendringene. USA, EU, Norge og andre rike land har så langt ikke gått med på dette.

– Tilliten mellom rike og fattige land er i ferd med å bryte sammen, advarer FNs generalsekretær António Guterres.

Planen er at klimatoppmøtet skal avsluttes fredag. Men det er ikke uvanlig at FNs klimakonferanser går på overtid, og forhandlerne i Sharm el-Sheikh er trolig forberedt på det.

Fakta om klimaendringene * Gjennomsnittstemperaturen på jorda er stigende og allerede mer enn 1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet. * Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i en rapport i 2021. * Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt. * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder. * Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden. * I tillegg kommer smeltende isbreer og stigende havnivå. En rekke land risikerer økende migrasjon, problemer i landbruket og utryddelse av dyre- og plantearter. (Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

Reuters har reist rundt og snakket med folk i ulike irakiske provinser. De sier tørkeperioden blir verre og verre år for år. Syria og Tyrkia sliter også med manglende regn og ødelagte avlinger.

– Klimaendringer er en realitet i Irak, sier FNs spesialutsending i Irak. Han legger til at landet er det femte mest sårbare for konsekvensene av klimaendringer og global oppvarming.

TØRKE: En båt ligger på bredden av Eufrat i kurdiskkontrollerte deler av Syria. Bildet er tatt i oktober i år. Foto: ORHAN QEREMAN

Livsviktige elver

I 10.000 år har det vært drevet jordbruk i det fruktbare beltet som strekker seg fra Middelhavet til Persiabukten. De siste årene har krig, tørke og minkende vann i de to viktige elvene Tigris og Eufrat, skapt økende bekymring.

– Vi vet at det fruktbare beltet begynte å dø for 35 år siden, sier Nadhir al-Ansari. Han er professor ved universitetet i Luleå i Sverige.

Han forteller at i Irak så har regnet minsket med 30 prosent over de siste 30 årene, og aldri har det vært tørrere enn de siste to årene.

Ørkenspredning

– Ørkenspredning truer nesten 40 prosent av landet vårt. Et land som var et av de mest fruktbare i regionen, uttalte Iraks president Abdul Lativ Rashid på klimamøtet i forrige uke.

Storbyen Basra ligger hvor Tigris og Eufrat møtes. På dette bildet fra oktober i år kan man se vraket av yachten «Al Mansur» som tilhørte den styrtede presidenten Saddam Hussein.

Mye av problemet ligger i at Tigris og Eufrat har mindre vanntilførsel i Tyrkia. Jordbruket i store deler av regionen har vært avhengig av disse to elvene i årtusener.

Irakiske myndigheter anklager Tyrkia for å bygge demninger som tømmer elvene, men Tyrkia benekter at de har gjort noe som påvirker vannfordelingen. De peker på at også Tyrkia har opplevd vannmangel.

Sørøst i Tyrkia, hvor Tigris og Eufrat får påfyll av vann, har man i år hatt 29 prosent mindre regn enn normalt. Og det var enda verre i 2021, skriver Reuters som har fått data fra tyrkiske meteorologitjenester.

DEMNING: Et bilde fra februar 2020 viser oldtidsbuen Hasankeyf ved Tigris like før den ble dekket av vann på grunn av den kontroversielle demningen like ved. Foto: BULENT KILIC

– Kombinasjonen av demninger og tørke har ført til at vannet som strømmer inn i Irak via disse to elvene ligger på 20 prosent av det normale, sier en uavhengig vannekspert og energikonsulent i Washinton, Harry Istepanian til Reuters.

Han sier at ineffektiv forvalting av vannressursene i Irak, forverrer situasjonen.

Før 2020 produserte Irak nesten 5,5 millioner tonn hvete. I år er mengden mer enn halvert. Kun 2,1 millioner tonn, har blitt høstet, ifølge myndighetene.

VANNRESTRIKSJONER: Bonde Salah Chelab fra Yousifiyah i Irak, ser på kornåkeren sin. Bøndene sier de må betale prisen etter at myndighetene innførte restriksjoner på vannforsyningene. Foto: Hadi Mizban/AP

På gården sin, mottok Abbas Elwan ca 2000 kroner i måneden i arbeidsledighetstrygd. Men utgifter rundt blant annet brønnboring, sviktende avlinger, og økte matpriser satte ham i gjeld.

Hver brønn han gravde kostet omtrent det samme han fikk i stønad. Og hver brønn ga vann i noen dager - så tørket den ut. Nå sitter familien igjen uten en sikker kilde til drikkevann, sier Abbas Elwan bror til Reuters.

Landsbyen deres er en av mange som ligger langs det som pleide å være en vannførende kanal i forbindelse med Eufat.

Nå er den helt inntørket. Mange innbyggere har flyttet inn til byene eller andre steder i jakten på arbeid.