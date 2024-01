FNs internasjonale domstol valgte fredag å gå videre med anklagene om folkemord mot Israel. Det har ført til flere reaksjoner verden over.

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) avviste fredag Israels krav om å forkaste folkemordsaken mot dem, og kom i tillegg med en ordre til Israel om å innføre hastetiltak på Gazastripen.

Dermed kan domstolen gå videre med Sør-Afrikas sak mot Israel, hvor de anklager dem for folkemord. Det kan ta flere år før man har en potensiell dom.

Reaksjonene er sterke over hele verden, og spesielt israelere uttrykker misnøye med avgjørelsen som kom fredag.

– Skulle de bare ventet på neste 7. oktober?

Utenfor domstolen i Haag hadde både proisraelske og propalestinske demonstranter møtt opp for å få frem sitt budskap.

En av de proisraelske som møtte opp, var Jay Cressent. Han er tydelig skuffet når nyhetsbyrået Reuters intervjuer han etter domstolens avgjørelse.

SKUFFET: Demonstranten Jay Cressent var tydelig skuffet over kjennelsen. Foto: Reuters

– Hva burde Israel ha gjort, da? Nesten 2000 mennesker ble slaktet 7. oktober, hva skal de gjøre? Bare sitte der og vente på neste 7. oktober?, sa han.

Ifølge offisielle kilder ble omtrent 1200 israelere drept da Hamas utførte et terrorangrep mot både en musikkfestival og flere såkalte kibbutzer 7. oktober.

Terrorangrepet utløste et massivt motangrep fra Israel, som så langt har tatt livet av minst 26.000 palestinere.

De voldsomme angrepene fra Israel og det stadig økende antallet sivile ofre, er bakgrunnen for at Sør-Afrika valgte å gå til sak mot dem med anklager om folkemord i ICJ.



Israelske Luli Malka bor i Nederland, og var også blant dem som møtte opp i Haag fredag. Hun mener det er absurd at Israel anklages for folkemord.

HVA VILLE DU GJORT? Israelske Luli Malka bor i Nederland, og møtte opp i Haag til støtte for Israel fredag. Foto: Reuters

– Alle bør spørre seg selv: Hva ville landet ditt gjort? Å anklage Israel for folkemord er absurd, og jeg håper og tror at sannheten og rettferdigheten vil seire som den skal, fordi det ikke er noe annet valg, sa hun til Reuters.

Også utenfor statsminister Benjamin Netanyahu sitt hus hadde israelere møtt opp for å demonstrere fredag, mens de ba om hurtiggang i prosessen med å løslate gislene som holdes av Hamas.

SKARP KRITIKK: Det var harde slagord på plakatene utenfor domstolen i Haag. Foto: Reuters

Fredagens avgjørelse i domstolen var imidlertid tema også her.

– Det er veldig uheldig at det er fokus på å ta Israel til retten og dømme oss, i stedet for å sette land som er mer som Russland og Syria på plass. Land som gjør verre ting enn oss. Det er veldig uheldig, sa demonstranten Yali Haronoff til nyhetsbyrået AP.



Titusenvis med støtte til Palestina

Noen som imidlertid er mer fornøyd med at ICJ skal gå videre med saken mot Israel, er palestinernes støttespillere, og ikke minst palestinere selv.

– Vi forventer med klagen innsendt av Sør-Afrika, som er stappfull av beviser, i tillegg til bevisene som verden er vitne til, at domstolen kan komme frem til en dom. Det er den eneste måten å stoppe den sionistiske aggresjonen mot palestinske folk.

Det sa nestleder i det jordanske demokratiske partiet Wehda, Issam al Khawaja, til Reuters. Han var en av titusenvis av mennesker som fredag møtte opp i den jordanske hovedstaden Amman, for å vise støtte til Palestina.

STØTTE: Titusener av jordanske innbyggere møtte opp i demonstrasjoner i støtte for Palestina fredag. Foto: Reuters

Også på Gazastripen var gleden stor da domstolen kunngjorde sin kjennelse.

– Selvfølgelig vil vi betrakte dette som en seier, i det minste pauses kanskje krigen litt, og vi vil kanskje kunne vende tilbake til våre hus, noe vi ikke har gjort siden vi ble fordrevet. Nok er nok!, sa den fordrevne palestineren Mohamad Rabaa.

Sør-Afrika, som klaget Israel inn for ICJ, satt store deler av fredagen samlet i påvente av hva som skulle komme frem i domstolen.

FULGTE MED: En rekke aktivister samlet seg flere steder i Sør-Afrika fredag, for å følge med på kjennelsen i ICJ. Foto: Rodger Bosch / AFP / NTB

Gleden var stor da kjennelsen kom. Sør-Afrikas utenriksminister som var på plass i Haag, takket domstolen for den hurtige behandlingen av klagen.

– Jeg vil takke dommerne, for å jobbe så hurtig med dette. Det er viktig at vi beskytter sivile i Palestina, og at skaden som Sør-Afrika har vist til i klagen, blir adressert, sa hun.