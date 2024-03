90 dramatiske sekunder: – De er bokstavelig talt helter

Det var midt på natten da alarmen gikk over politiradioen. Beskjeden var at et massivt containerskip hadde mistet kontroll over styringen og hadde retning mot byens viktigste bro.

90 sekunder etter nødmeldingen var sendt ut på politiradioen, kunne patruljer melde tilbake at de hadde stoppet trafikken over Francis Scott Key Bridge i begge retninger.

En politimann meldte at han var på vei ut på broen for å hente en gruppe arbeidere ute på broen.

Men det var for sent.

Uten strøm og lastet med enorme mengder containere seilte lasteskipet «Dali» rett inn i en av broens grunnpilarer.

Skipet og den knuste broen er synlig på satelittbilder fra Maxar Technologies

Nyhetsbyrået AP har fått høre opptak av politisambandet.

– Hele broen bare falt ned, sier en sjokkert politimann.



– Kom igjen, kom igjen, hvem som helst, alle … broen kollapset, sier han frenetisk.



Stod om sekunder

Minst åtte personer havnet i vannet. To personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus, men seks arbeidere som jobbet med å fikse asfalthull på broen, er savnet og antas for å være døde.

De savnede er migrantarbeidere fra Honduras, Guatemala og El Salvador. Dykkere tar opp arbeidet med å lete etter dem onsdag morgen.

Hele hendelsen ble fanget på video av havnevesenets overvåkingskamera. Man kan i nattemørket se hvordan lysene på skipet går av og på noen ganger, før det smeller inn i broen.

Hele konstruksjonen faller umiddelbart sammen i flere biter og havner i Patapsco River.

Flere biler kom seg av broen bare sekunder før, ifølge politiet. De så ingen kjøretøy falle i vannet, men kunne ikke være sikre.

En ekspert på skipssikkerhet sier til AP at noe det vanskeligste man gjør når man manøvrerer et så stort skip som Dali, er å styre inn og ut av havner med begrenset rom for å manøvrere.

– Det finnes ikke noe skumlere enn å miste strømmen i slikt farvann, sier han. Uten styring er skipet kun prisgitt vind og strømforhold, sier Michael Burns Jr. i Maritime Center for Responsible Energy.

Loser om bord

Beregninger gjort ved hjelp av videoopptaket viser at Dali beveget seg i 15 kilometer i timen når den traff den 2,6 kilometer lange broen.

Det skal ha vært en eller flere loser om bord under hendelsen. Dette er lokale spesialister som hjelper skip trygt gjennom havneområdet. Alle om bord på skipet er i god behold.

– Helter



Skipet sendte ut Mayday-signal, som gjorde det mulig for politiet å reagere så raskt. ifølge ordføreren i Baltimore, Brandon Scott Moore, har dette etter all sannsynlighet spart mange menneskeliv.

– At de fikk stanset så lange biler fra å kjøre over broen, gjør dem til helter, bokstavelig talt, sier politisjef Wes Moore, under en pressebrifing tirsdag.

BERØMMER REDNINGSAKSJON: Ordfører i Baltimore, Brandon Scott, og guvernør i Maryland, Wes Moore, roser den kjappe nødmeldingen og responsen etter at skipet Dali kolliderte med Key Bridge natt til tirsdag. Foto: Matt Rourke

Dali er eid av Grace Ocean Private Ltd. Det seier under singaporsk flagg og var chartret av danske Maersk. Skipet er 300 meter langt og var på vei fra Baltimore til Colombo, Sri Lanka, ifølge data fra Marine Traffic.

Skipet skal ha hatt tekniske problemer i Juni i fjor, men siden da har det ikke vært meldt inn noen problemer, ifølge databasen til Equasis.

Logistisk mareritt

I tillegg til de menneskelige tapene, er det også et stort tap for Baltimore å miste denne viktige broen som var ferdigbygget i 1977. Hele 12 millioner biler passerer broen hvert år.

Skipstrafikken inn til byen vil rammes i lang tid framover, og alle transportarbeidere og pendlere vil få et stort logistisk problem i mange måneder.

– Dette kommer ikke bare til å påvirke oss, det kommer til å påvirke mange andre land, sier Fred Stith til TV 2.



President Joe Biden lover å «sette himmel og jord i bevegelse» for å få reparert broen så fort som mulig.