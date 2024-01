82-åringens livsfarlige hobby sjokkerte politiet

DREPT: Den pensjonerte engelsklæreren Harry Major (82) ble funnet drept i sitt eget hjem. Etterforskning skulle avsløre at Harry hadde en livsfarlig hobby. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Den pensjonerte læreren Harry Major ble funnet drept i hjemmet sitt. Politietterforskningen avslørte at 82-åringen levde et risikabelt dobbeltliv.

Politiet mottar et nødanrop ved 19-tiden, onsdag 12. februar 2014, om et drap i West Hollywood i den amerikanske delstaten California.

Det er huseieren, Dale Rowse, som ringer og varsler om at leietakeren Harry Major (82) ligger død i badekaret.



Når politiet ankommer leiligheten, ser de blodflekker på stuegulvet og i trappa som leder opp til baderommet i andre etasje. I badekaret ligger Harry død. I tillegg til å være slått til blods, har han synlige merker rundt halsen, som tyder på at han ble kvalt.

Politiet anslår at han har ligget død i to-tre dager.

FUNNSTED: Harry Major ble funnet drept i sitt eget badekar. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

På badet finner de et fremmed skoavtrykk, og Harrys lommebok er tømt for bankkort og kontanter. Det er ingen tegn til at noen har brutt seg inn i boligen.

Etter å ha undersøkt leiligheten, trekker politiet en hypotese om at Harry ble drept i stua, og deretter slept opp til badet i overetasjen.

BLODFLEKKER: Det ble funnet blod på stueteppet og i trappen opp til badet i Harry Majors leilighet. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Dale Rowse, mannen som varslet om drapet, er den første som intervjues av politiet. Han er ikke bare Harrys huseier, han er også en god venn. Dale forteller at han ble bekymret da Harry ikke møtte opp til deres faste onsdagslunsj, og at det var derfor han låste seg inn i leiligheten.

Dale beskriver Harry som en tvers igjennom fredelig, stillferdig og vennlig mann. Han har ingen anelse om hvem som ønsket å drepe den pensjonerte engelsklæreren, som underviste i nesten 30 år ved Hollywood High School.

Mystisk kvinnestemme

Luz Maria Briseno bor vegg-i-vegg med Harry. Hun forteller til politiet at hun hørte en høy og stump lyd fra Harrys leilighet to dager tidligere. Hun ble bekymret over at 82-åringen hadde skadet seg, og banket på døren hans. «Går det bra?», ropte hun fra utsiden. En kvinnestemme fra innsiden ropte tilbake at alt var i orden og at Harry var på handletur. Kvinnen på innsiden åpnet ikke døren, så Luz Maria så henne aldri.

Et annet vitne forteller at to fremmede menn kranglet utenfor Harrys leilighet, én uke før drapet.

LEILIGHETEN: I dette leilighetskomplekset i West Hollywood bodde Harry Major. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Etterforskerne har nå tre personer som må identifiseres og spores ned: Kvinnen som ropte fra innsiden av leiligheten, samt herrene som kranglet på utsiden.

Obduksjonen viser at Harry ble kvalt, samt påført vold mot hodet. Dødstidspunktet settes til 10. februar – samme dag Luz Maria hørte et dunk fra leiligheten hans.

Avslører livsfarlig hobby

Politiet graver videre i eiendelene til Harry, og finner drøssevis med håndskrevne brev. Brevene stammer fra fengselsinnsatte over hele USA.

Det blir etter hvert tydelig at Harry levde et farlig dobbeltliv. I nesten to tiår brevvekslet han med fengslede voldtektsmenn, voldsmenn, ransmenn og drapsmenn. Harry tilbød dem husly når de slapp ut av fengsel.

Brevene forteller også at Harry ikke krevde økonomisk kompensasjon for å huse dem, men var på samme tid tydelig på at han forventet vennskap – og sex.

FARLIGE BREVVENNER: Harry Major brevvekslet i nærmere 20 år med en lang rekke fengselsinnsatte menn. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Brevene leder etterforskerne til en av hans mangeårige brevvenner, James DiRocco, som satt fengslet i 17 år for ran. James fikk bo hos Harry etter prøveløslatelsen, og i samtale med politiet bekrefter han at han ga Harry både vennskap og sex.

James innrømmer at han besøkte Harry kort tid før drapet, men nekter for å ha drept ham. James har dessuten vanntett alibi for drapsdagen, siden han var i Las Vegas – omtrent 450 kilometer unna – med tilsynsføreren sin.

BODDE HOS HARRY: James DiRocco fikk bo hos Harry Major etter han ble prøveløslatt fra fengsel. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Underveis i avhøret nevner James en annen prøveløslatt mann som Harry var involvert med: Scott Porter. James forteller at han kranglet høylytt med Scott utenfor Harrys leilighet, etter han fikk vite at Scott planla å rane Harry.

James’ informasjon gir politiet løsningen på gåten om de to mennene som ble observert kranglende utenfor Harrys leilighet – men de er fremdeles helt uvitende om identiteten til kvinnen som ropte fra innsiden.

Finner skremmende likheter

Nå er politiets hovedoppgave å spore ned Scott Porter. De finner flere brev fra ham i Harrys eiendeler, og kontakter New York-fengselet hvor brevene ble sendt fra. Fengselet sier at det ikke er – eller har vært – noen Scott Porter der.

Men når politiet oppgir fangenummeret, som står nedskrevet i brevene, gir det treff på Scott Kratlian (46).

Scott ble i 1992 dømt til 25 års fengsel for drap, og er nylig løslatt på prøve. Drapsofferet i 1992 var en eldre mann som ble kvalt og funnet død i et badekar.

Parallellene mellom drapssakene gir politiet frysninger nedover ryggen, og Scott seiler til topps på politiets liste over mistenkte.

HOVEDMISTENKT: Scott Kratlian var tidligere dømt for å ha drept en eldre mann – som ble funnet i et badekar. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Når politiet får tilgang til overvåkingsbilder fra garasjeanlegget til Harrys leilighetskompleks, identifiserer de Scott vandrende rundt på drapsdagen. Med andre ord: Scott var der da Harry ble drept.

Harrys bankkort ble brukt i flere forretninger etter drapet, deriblant en 7-Eleven-kiosk utstyrt med et overvåkingskamera som filmet i farger og tok opp lyd. På opptaket ser politiet at det er Scott som bruker bankkortet.

Men den aller største overraskelsen kommer når de hører Scott prate til en 7-Eleven-ansatt. Politiet forbløffes nemlig over at Scott har en veldig lys stemme. Han høres rett og slett ut som en kvinne.

Dette forklarer den mystiske kvinnestemmen naboen Luz Maria hørte fra innsiden av Harrys leilighet da hun sjekket om alt sto bra til.

BILDE OG LYD: Scott Kratlian brukte Harry Majors bankkort hos blant annet en 7-Eleven-kiosk, som hadde overvåkingskamera som filmet i farger og tok opp lyd. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Mens politiet søker etter Scott, mottar de plutselig et tips fra en psykisk helseinstitusjon som forteller at Scott har nettopp lagt seg inn frivillig fordi han føler seg suicidal.

Politiet rykker ut og arresterer ham.

Harrys blod på skoene

I avhør sier Scott at han var hos Harry for å be om et lån. Etter at Harry nektet å gi ham penger, begynte de å slåss. Men Scott nekter for å ha drept ham.

Scotts hvite sko har blodflekker, og en DNA-test avslører at blodet kommer fra Harry. Skoen matcher også det fremmede skoavtrykket på Harrys bad.

SCOTTS SKO: Skoene til Scott Kravlian hadde Harry Majors blod på seg. I tillegg var skoen identiske med det fremmede skoavtrykket i Harrys leilighet. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Under rettssaken får juryen høre påtalemyndigheten beskrive hvordan Scott ble såpass sint da Harry nektet å gi ham penger, at han slo ham i hodet med en lampe, kvalte ham, og dro ham opp til badet.

Juryen finner ham skyldig i drap den 17. november 2015. Scott Kratlian dømmes til 56 år til livstid i fengsel.

