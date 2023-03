5G-revolusjonen begeistrer ikke

Drømmen om den nye 5G-verdenen ble solgt inn med førerløse biler, frysere som snakker med brødristeren, grensesprengende spillopplevelser og andre eksempler på en helt ny virkelighet.

Under vinter-OL i Pyeongchang i 2018 ble 5G vist fram for første gang. Kameraoverføring gikk på 5G, og det ble gjort forsøk med selvkjørende biler og busser via 5G.

DEMONSTRERTE: Slik viste fem nordiske statsministre fram den nye vidunderlige 5G framtiden. Foran er det Stefan Löfven som yter førstehjelp mens han venter på en hjertestarter levert av en drone via 5G nett. Erna Solberg, Lars Løkke Rasmussen og Juha Sipilä er i bakgrunnen opptatt av sine telefoner. Demonstrasjonen skjedde under det nordiske statsministermøtet i Örnsköldsvik i 2018. Foto: Erik Mårtensson / TT / NTB

Skuffet alle

Fem år senere er den nye virkeligheten med 5G ikke så himmelstormende forskjellig fra den folk er vant med fra før. Det er ifølge forskere få som opplever overgangen fra 4G som en revolusjon.

– Så å si alle har blitt skuffet over 5G. Det gjelder tilbyderne av 5G tjenester og konsumentene. 5G klarer heller ikke å begeistre bransjen, sier Dario Talmesio i forskningsstiftelsen Omdia til AFP.

Han understreker at 5G ikke var en oppgradering myntet på forbrukere, det var alltid tilpasset tjenester og industriell bruk.

Men telebransjen lot seg ikke lokke til å bruke milliarder på å forbedre forbindelse i fabrikklokaler, havner eller videreutvikle medisinsk høyteknologi.

Isteden pakket de 5G inn i en markedsføring mot forbrukerne der selv små framskritt framstilles som livsforandrende oppfinnelser.

– Innsalg på siden av realitetene

Direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering, Olav Lysne, deler langt på vei denne oppfatningen.

– Innsalget av 5G som noe både du og jeg skal merke voldsomt på telefonene våre, har hele tiden vært på siden av realitetene, sier Lysne til NTB. Han er også professor i informatikk ved Oslo Met.

MOBILKONGRESS: En mann tester 5G digital robotkontroll med VR briller under Mobile World Congress i Barcelona nylig. Foto: Joan Mateu Parra / AP / NTB

Lysne sammenligner skuffelsen for forbrukerne med et bilde: Dersom veiene opprustes til å tåle trailere på 500 tonn, vil dette være til stor nytte for de få som måtte ha så store doninger.

– Men for deg og meg med biler på 2 tonn betyr ikke denne oppgraderingen noen ting. Det er en slik forskjell vi snakker om. 5G inneholder en del teknologi som åpner bruksområder som ikke var mulig med 4G. Men du og jeg merker ikke noe til det, sier Olav Lysne.

Redefinerer kommunikasjon

Nylig møttes den globale mobilbransjen i Barcelona. 5G var satt som hovedtema for konferansen Mobile World Congress (MWC). Arrangørene proklamerte at 5G skaper ubrukt merverdi for alle deltakerne i økosystemet og at 5G redefinerer hvordan verden kommuniserer.

KUTTER: Teknologigiganten Ericsson sparket nylig 8.500 ansatte, men benekter at dette har noe med selskapets tunge engasjement i 5G å gjøre. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Toppsjefen i det franske telekomselskapet Orange argumenterte mot dette selvbildet.

– Europeiske nettoperatører har satt seg i fare ved å investere 600 milliarder euro det siste tiåret på 5G. Investeringene viste seg raskt å være vanskelig å få gjort lønnsomme. Kundenes forventning er å få mer til mindre pris, sa Christel Heydemann ifølge nyhetsbyrået AFP.

Summen tilsvarer rundt 6.830 milliarder kroner med dagens kurs.

Det er ikke bare nettverkene som kan ha gått på en blemme. Ericsson som leverer utstyr til 5G nettverk, sparket nylig 8.500 ansatte etter at overskuddet ble redusert.

Uklare tilbakemeldinger

Fem år etter at innfasingen startet er de store fordelene med 5G uklare for brukerne. I en stor amerikansk spørreundersøkelse svarer tusener av smarttelefonbrukere at de er begeistret for 5G. Men når de ble presset til å svare på hvilke fordeler de satte pris på, klarte de ikke å identifisere dem.

De 5G-fordelene som oftest ble trukket fram blant de 10.000 svarene, var alle tjenester som også er tilgjengelig i 4G.

Ifølge Dario Talmesio avdekker undersøkelsen to av de største problemene 5G står overfor: At 4G er bra nok for de aller fleste, og at sjargongen rundt 5G er vanskelig og til tider helt ugjennomtrengelig. Uttrykk som «lav latenstid», «skivedelte nettverk», eller «nullvurdering» har ikke stor appell.

VIRTUELL VIRKELIGHET: En besøkende under Mobile World Congress i Barcelona tester en VR simulator. Foto: Joan Mateu Parra / AP / NTB

Utenkelig å fremme kritikk

For store deler av telekomindustrien er det utenkelig å fremme kritikk mot 5G-satsingen. I Barcelona avviste visepresident Fredrik Jejdling at Ericssons oppsigelse av 8.500 ansatte hadde noe som helst å gjøre med selskapets satsing på 5G.

– Vi justerer bare investeringsnivået til etterspørselen i markedet, sa Jejdling, som understreket at 5G er en plattform for innovasjon som brukerne må være på for å henge med.

Olav Lysne sier den store skuffelsen ligger i at 5G-utviklingen tar lengre tid enn forventet.

– Anvendelsen har ikke kommet med den farten vi alle sammen trodde at den skulle. Jeg tror dette vil se annerledes ut om 20 år, sier Lysne til NTB.