55-åring døde etter trefelling – tre menn siktet for drap

STORE SKADER: En mann omkom etter å ha fått et større tre over bilen sin da han kjørte ved Parnasvej tirsdag. Foto: Lind Foto

De siste dagene har flere massive trær blitt felt med overlegg i Danmark. Nå er fire personer pågrepet - og tre menn drapssiktet - etter at en 55-åring døde natt til onsdag.

Natt til onsdag mistet en 55 år gammel mann livet i Sorø i Sydsjælland i Danmark, etter at et massivt tre falt ned og traff bilen han kjørte i.

Politiet konkluderte raskt med at treet var felt med overlegg, akkurat idet mannen kom kjørende forbi stedet.

Politiinspektør Kim Kliver sier på en pressekonferanse onsdag kveld at han var på feil sted til feil tid.

– Det hadde tragiske konsekvenser, sier han ifølge TV 2 Danmark.



UNDERSØKELSE: Treet ble flyttet ved siden av veien onsdag morgen. Foto: TV 2 Danmark

Gjennom hele dag har politiet etterlyst vitner til hendelsen, og søkt med store ressurser i området. Onsdag kveld bekrefter politiet at tre unge menn er pågrepet og siktet for drap.

– Vi har gjennom dagen arbeidet intensivt med saken fra Sorø, og vi takker i den forbindelse for alle henvendelsene vi har fått fra innbyggerne, skrev Sydsjælland politi i en uttalelse på X.

Onsdag kveld melder politiet at ytterligere én person er pågrepet i saken. De opplyser ikke hva den fjerde personen er siktet for, og skriver at de foreløpig ikke har ytterligere kommentarer.

Flere mistenkelige trefellinger

Bare timer før dødsfallet mottok politiet en anmeldelse om et annet felt tre, dette i Slagelse – bare et kvarters kjøretur unna Sorø. Her var det derimot ingen som kom til skade.

Ifølge TV 2 Danmark er det registrert ytterligere trefellinger i området den siste tiden, og politiet bekrefter at de ser disse i sammenheng.

SØK: Det har vært flere undersøkelser på stedet onsdag morgen. Foto: TV 2 Danmark

Kliver sier på pressekonferansen at de på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om relasjonen mellom de tre siktede. Motivet er også ukjent.

Han utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

– Det er en alvorlig forbrytelse, og vi skal se på den med største alvor, sier politiinspektøren.



Kliver sier at politiet vil komme med en ny oppdatering i saken i forbindelse med at de siktede fremstilles for varetekt torsdag.