55 angrep hver uke: – Vi skal ikke være mål

ANGREPET: En palestinsk gutt ser på den ødelagte ambulanseni Gaza by. Flere ambulanser har blitt rammet av angrep. Foto: Said Khatib / AFP

Da Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober, ble også 33 helsefasiliteter angrepet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).



Dagen etter erklærte Israel krig mot Hamas, og har siden da selv stått bak angrep som har rammet helsevesen.

Per 20. november hadde WHO registrert 164 angrep mot helsevesen på Gazastripen og 171 angrep mot helsevesen på Vestbredden.

Det skaper sterke reaksjoner at krigens første seks uker, resulterte i hele 335 angrep mot personer og instanser som forsøker å gi medisinsk hjelp.



AMBULANSE: Palestinske ambulansearbeidere inspirerer en ambulanse i Khan Younis, som skal ha blitt truffet i et israelsk luftangrep 7. oktober. Foto: AP

Angrep mot sykehus og ambulanser

Leger Uten Grenser og Røde Kors har begge mistet hjelpearbeidere i krigen mellom Hamas og Israel.

Røde Kors har så langt mistet fem personer. En ambulansearbeider for israelske Magen David Adom, ble drept under angrepene fra Hamas 7. oktober.

En uke senere ble fire ambulansearbeidere fra palestinske Røde Halvmåne drept i to separate hendelser, da ambulansene deres ble truffet av raketter.

Flere ansatte og personer tilknyttet Leger Uten Grenser er også drept. En ansatt ble drept i et israelsk angrep mot flyktningleiren Al Ahel 8. november. Da en varslet medisinsk kolonne ble skutt mot 18. november, døde to familiemedlemmer til en ansatt.

I tillegg ble to leger drept da Al-Awda sykehuset ble bombet 21. november.

Israel har forklart angrep mot kolonner og helsefasiliteter med påstander om at Hamas-soldater skjuler seg i ambulanser og på sykehus, noe Hamas selv nekter for.



KOLONNE: Flere ganger har medisinske kolonner blitt angrepet. Her fra 3. november, like utenfor Al-Shifa sykehuset i Gaza by. Foto: Mohammed Al-Masri / Reuters

Frykter ny presedens

Nå frykter både Leger Uten Grenser og Røde Kors at krigen skal sette en ny presedens.

– Vi har gjentatte ganger sett hvordan ambulanser og sykehus anses som noe man kan angripe, til tross for at det skal være beskyttet av internasjonal rett. Vi frykter at dette skaper en presedens for andre steder med krig og konflikt, sier styreleder Dina Hovland i Leger Uten Grenser – og legger ettertrykkelig til:

– Helsepersonell er nøytrale. Vi skal ikke være mål, eller bli ansett som part i en krig. Men hvis vi blir angrepet uten konsekvenser og dermed anses som legetime mål for parten som gjør det, hvorfor skal ikke det samme skje andre steder?

FRYKT: – Vi som helsepersonell føler oss ikke lenger trygge, sier styreleder Dina Hovland i Leger Uten Grenser. Foto: Mikkel Strøm / Leger Uten Grenser

For Leger Uten Grenser og Røde Kors som er representert i henholdsvis 70 og 191 land, vekker det enorm bekymring.

Generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh, sier hun allerede ser en faretruende holdningsendring også andre steder.



– Dette er dessverre ikke enestående for denne krigen. Vi har sett mange angrep som har rammet helsefasiliteter og personell også i Ukraina, sier Bergh og viser til hvordan WHO i mai hadde registrert over tusen angrep mot helsevesen i Ukraina.

RØDE KORS: Generalsekretær i Røde Kors Norge, Anne Bergh, viser til hvordan det også er begått flere angrep mot helsepersonell i Ukraina. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Frykter for pasientens og eget liv

Inntil den midlertidige våpenhvilen trådte i kraft 24. november, led helsepersonell og sivile på Gazastripen under intens bombardement kombinert med totalblokade.

Mangelen på mat, vann, strøm og medisiner gjorde hverdagen enda farligere for helsepersonell og deres pasienter.

– Leger har måtte utføre amputasjoner uten anestesi, og keisersnitt uten lokalbedøvelse. De frykter for både pasienters og eget liv. Slikt skal ikke skje i 2023, sier en tydelig preget Dina Hovland.

Hovland forteller at den midlertidige våpenhvilen har gjort at mer nødhjelp har fått slippe inn over grensen til Gazastripen, men at det fremdeles er kritisk mangel på forsyninger.

NØDHJELP: Her får de første bilene med nødhjelp komme inn på Gazastripen 21. oktber. Da hadde ingen forsyninger fått komme inn siden Israel innførte totalblokade 9. oktober. Foto: Belal Al Sabbagh / AFP

I tillegg er det en overhengende fare for at kamphandlinger skal starte igjen.

Til tross for stor risiko fortsetter Leger Uten Grenser og Røde Kors sitt arbeid, med både lokale palestinere som er tilknyttet dem og internasjonalt personell som har dratt inn på Gazastripen.

– Dette er mennesker som vet at de kan miste sitt eget liv, men som arbeider utrettelig for å hjelpe andre. Konsekvensen om de ikke gjør det, er at enda flere barn, kvinner og menn dør av skader og sykdommer de kunne ha blitt reddet fra, konstaterer Dina Hovland.

EVAKUERTE: Helsearbeiderne på det Indonesiske sykehuset nord på Gaza-stripen måtte evakuere med sine pasienter. Heller ikke da de ankom Nasser sykehus nær Khan Yunis oppleves forholdene som trygge, etter at Israel gjentatte ganger har angrepet sykehus og helsearbeidere. Foto 20. november, undersøkelse av nylig evakuert pasient. Foto: AFP / NTB

– Begge parter har alt å vinne

– Det er også nettopp flere dødsfall blant sivile som blir konsekvensen av at personer som skal gi helsehjelp selv angripes, sier Anne Bergh og viser til de enorme og fremdeles kraftig stigende dødstallene.

Eksperter sier dødstallene på Gazastripen overgår all moderne krigføring.

BEGRAVELSE: Et barn gravlegges 22. november. Minst 5500 av de drepte på Gazastripen er barn, melder Redd Barna. Foto: Mahmud Hams / AFP

Hamas-styrte helsemyndigheter opplyser selv å ha mistet oversikt over antall døde, men anslo den 23. november at dødstallene nærmer seg 15.000.

Foruten å drifte sykehus og ambulanser på Gazastripen, har Røde Halvmåne bistått i evakuering av de 28 premature spedbarna fra al-Shifa sykehuset i Gaza by til Egypt.

Organisasjonen bidrar også i transport av nødhjelp inn til Gazastripen, og bringer gisler som skal løslates ut av Gazastripen.



Deres nøytralitet og derav mulighet til å bistå sivile på begge sider av krigen er helt essensiell, understreker Bergh:

– Begge parter i enhver krig har alt å tjene på at internasjonale regler opprettholdes, slik at helsepersonell kan jobbe uavhengig og hjelpe sivile.

GJENFORENT: Tolv år gamle Eitan Yahalomi gjenforenes med sin mor 28. november, etter å ha blitt holdt som gissel av Hamas siden 7. oktober. Foto: Det israelske militæret

Ekspert om helsevesen som legitime mål



Menneskerettsjurist Hanne Sophie Greve forstår bekymringen Leger Uten Grenser og Røde Kors deler, og reagerer kraftig.

– Verdenssamfunnet kan ikke tillate at det skapes en presedens for at helsepersonell blir legitime mål i en krig. Det vil få katastrofale konsekvenser, konstaterer Greve.

– Er det omstendigheter som gjør at helsepersonell og helsefasiliteter bli legitime mål?



– For at helsevesen skal miste sin beskyttelse, er det svært spesifikke og strenge krav til bevisførsel om at de selv har gjort seg part i konflikten. Jeg kan ikke se at det er lagt frem bevis av en slik karakter i krigen mellom Hamas og Israel, poengterer Greve.

MENNESKERETTSJURIST: Hanne Sophie Greve er blant Norges fremste menneskerettsjurister. På vegne av FN medvirket hun i det internasjonale rettsoppgjøret mot det tidligere Jugoslavia. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Den erfarne menneskerettsjuristen understreker at hun fordømmer all form for terror, og har forståelse for at Israel ønsker å forsvare seg.

Men etter ukentlige nyhetsmeldinger om angrep særlig mot helsevesen på Gazastripen, vil hun minne israelske myndigheter om krigens lover og derav begrensninger.

– For at noe skal bli et militært mål, må det utgjøre en militær trussel. Da er det et overordnet juridisk prinsipp om at det man foretar seg skal være nødvendig og proporsjonalt. Det å finne noen håndvåpen, fordrer ikke at man kan bombe et sykehus sønder og sammen, sier Greve og tilføyer:

– Samtidig er det svært kritikkverdig at Israel nekter etterforskere fra Den internasjonale straffedomstolen tilgang til Gazastripen.



FARLIG: Palestinsk Røde Halvmåne rykker sammen med FN-personale ut i Gaza by, for å bistå en palestinsk mann som skal ha blitt skutt av israelske soldater 25. november. Foto: Mahmud Hams / AFP

– Er det begått folkemord?

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har siden 2021 etterforsket mulige krigsforbrytelser begått i konflikten mellom Israel og Palestina.



Den 17. november meldte ICC at etterforskningen intensiveres, og viste spesifikt til de mange angrepene mot helsevesen og annen kritisk infrastruktur.

Den internasjonale straffedomstolen har også mottatt flere klager.

Hundre jurister mener Isarels totalblokade og bombardement av Gazastripen bør etterforskes som et folkemord mot palestinere.

KHAN YOUNIS: Under den midlertidige våpenhvilen har flere palestinere vendt hjem for å undersøke skadeomfanget. Her i Khan Younis 24. november. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Ni israelske familier som ble rammet av Hamas sin gisseltaking, har bedt ICC etterforske Hamas for å ha begått folkemord.

Greve er ikke i tvil; et rettsoppgjør må og vil finne sted.

– Det er begått flere alvorlige brudd på krigens folkerett i krigen mellom Hamas og Israel, som jeg har tro på at vil bli etterforsket grundig og bli tema i et internasjonalt rettsoppgjør.

– Mener du at det er begått folkemord i krigen mellom Hamas og Israel?



– Det gjenstår for fremtidig etterforskning å definere. Det jeg er mest opptatt av, er at det blir en permanent våpenhvile med en forståelse for at militære operasjoner ikke er løsningen. Diplomati og rettslig oppgjør er veien å gå.