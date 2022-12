54 av 69 russiske missiler skutt ned av ukrainsk luftvern

Flyalarmen har gått over store deler av Ukraina torsdag morgen.

SKUTT NED: Ukrainsk luftvern skyter ned et russisk missil over Kyiv torsdag morgen. Foto: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency/Abacapress.com/NTB

Kort tid etter at flyalarmen gikk over hele Ukraina, hørtes det eksplosjoner i hovedstaden Kyiv og en rekke andre byer.

Ifølge Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj avfyrte Russland 69 missiler mot Ukraina. 54 fiendtlige kryssermissiler ble skutt ned, skriver han torsdag formiddag på Telegram.

Presidentrådgiver Mykhaylo Podoljak sa tidligere på dagen at over 120 missiler var avfyrt.



UTBOMBET: Redningsarbeidere på jobb der private hus i Kyiv ble truffet. Foto: Ukrainian Presidential Office via Reuters

Torsdagens angrepsbølge beskrives som den største på flere uker. 15. november ble rundt 100 missiler avfyrt i et landsomfattende angrep.

Ifølge Kyiv Independent er angrepet det åttende storskala-angrepet mot Ukraina.

Det er meldt om eksplosjoner rundt i landet, blant annet i Kyiv, Ukrainas nest største by Kharkiv og Lviv i vest-Ukraina.

Skjøt ned missiler

Det ukrainske luftforsvaret skriver på Telegram skriver at angrepet startet på natten med kamikazedroner. Deretter kom angrepet fra flere retninger, med kryssermissiler avfyrt fra fly og skip.

De ber folk om å søke dekning.

UNDER JORDEN: Folket flyktet ned på metrostasjoner i Kyiv under angrepet. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Fem missiler skal være skutt ned over Svartehavet. To skal være skutt ned over Sumy-regionen, som ligger på grensen mot Russland.

Myndighetene i Kyiv sier at forsvarssystemer ble aktivert for å forsvare byen mot luftangrep. Samtlige 16 missiler som ble avfyrt mot hovedstaden, ble skutt ned av luftvern, ifølge AFP og Ukrainska Pravda.

Strømbrudd

– 40 prosent av hovedstadens forbrukere er uten strøm etter det russiske angrepet, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko i sosiale medier torsdag.

– 90 prosent av Lviv er mørklagt, Vi venter på utfyllende informasjon fra krafteksperter. Trikker kjører ikke i byen. Vannforsyningen kan bli avbrutt, sier ordfører Andrij Sadovyj i Lviv.

Han sier kritisk infrastruktur nå bytter til dieselgeneratorer. Lviv ligger helt vest i landet, og er dermed langt unna frontlinjene i krigen.

Torsdagens angrep er de siste av en rekke missilangrep mot grunnleggende infrastruktur i Ukraina. Siden oktober har Russland gjennomført slike angrep på ukentlig basis.

Myndighetene i Dnipro, Odesa og Kryvyj Rih har sagt at de har skrudd av elektrisiteten for å begrense skadene hvis infrastrukturen blir angrepet.

(TV 2/NTB)