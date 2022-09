500 studenter satt i karantene i Kina

Nesten 500 studenter på Kinas fremste universitet for kringkastingsjournalister er satt i karantene etter at det ble oppdaget noen få tilfeller av koronasmitte.

Alle de 488 studentene på Kommunikasjonsuniversitetet i Beijing, samt 19 lærere og fem assistenter, ble satt på busser og overført til et karantenesenter fredag kveld.

Det er sentralt i Kinas kamp mot koronaviruset å sette alle i karantene som har vært i kontakt med noen som har testet positivt på viruset.

Karantenesentre kan være feltsykehus, ombygde stadioner og utstillingslokaler som er kritisert for dårlige hygieniske forhold, dårlig mat og for overbefolkning.

I forrige uke var til sammen 65 millioner mennesker i karantene, trass i at det bare ble meldt om 1.248 nye smittetilfeller søndag. De fleste av de smittede hadde ikke symptomer.

Protester

De mange omfattende nedstengningene har utløst protester og sammenstøt med helsearbeider og politi, og også vært et slag mot økonomien, blant annet mot de globale forsyningskjedene av elektronikk og andre produkter.

Den flere uker lange nedstengningen av Kinas største by Shanghai i sommer førte til at mange migrantarbeidere og utenlandske forretningsfolk forlot byen.

Når Kina denne uka legger fram økonomisk statistikk, kommer mange til å ville se på hvordan Kinas håndtering av pandemien har påvirket økonomien i verdens nest største økonomi. Nedstengninger innebærer blant annet nesten daglig testing, reiserestriksjoner og stengning av skoler på alle nivå.

Insisterer

Kina har insistert på sin strenge koronapolitikk til tross for at omtrent hvert eneste andre land i verden har forsøkt å komme tilbake til et mer normalt samfunnsliv ved hjelp av vaksiner og medisiner.

«Zero-covid» er nært knyttet til president og leder i kommunistpartiet Xi Jinping, noe som har ført til anklager mot regjeringen for å ha politisert en helsekrise. Kinas regjering avviser Verdens helseorganisasjons kritikk om at en slik politikk ikke er bærekraftig, og nekter å autorisere utenlandske vaksiner som regnes for å være mer effektive enn de kinesiske.

Xi har ikke reist utenlands siden pandemien startet i begynnelsen av 2020. Han ventes å bli gjenvalgt til en tredje periode som leder for kommunistpartiet på neste måneds partikongress.