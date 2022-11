50 ukrainske ordførere er kidnappet siden krigens start

Den første ordførerdøren som ble slått inn, lå i byen Melitopol helst sør i Ukraina.

– Minst ti russiske soldater kom til kontoret mitt og spurte meg om jeg var Ivan Federov, noe jeg bekreftet. De sa de hadde arrestordre fra statsadvokaten i Donbas-republikken og at de hadde bevis for at jeg hadde samarbeidsavtale med et ukrainsk radikalt parti, forteller Ivan Fedorov (34) i et videointervju med AP.

Fedorov fikk en hette over hodet og førtes inn i en bil. Russerne kjørte ham rundt i byen i flere timer og truet med å drepe ham. Så ble han fraktet til et fengsel i Donbas.

– Jeg var den første ordføreren som ble kidnappet, men nå er det over 50 ordførere som har blitt kidnappet, i tillegg til hundrevis av sivile, sier Fedorov.

– Standard strategi

Det er viktig for Moskva å få kontroll på byadministrasjonen, klarer de ikke det er slike kidnappinger en vanlig strategi, ifølge ukrainske og vestlige historikere.

– Å knuse den lokale ledelsen og all form for potensiell opposisjon er en standard teknikk for Russland når de okkuperer nye territorier, sier den britiske historikeren, Keir Giles til AP.

HISTORIKER: Keir Giles forteller at slike kidnappinger er standard strategi for å få kontroll på okkuperte byer. Foto: AP

– Dette så vi over hele Øst-Europa når Russland avanserte mot slutten av andre verdenskrig, sier han.

Frigjort gjennom fangeutveksling

Fedorov var i russernes varetekt i seks dager før han ble utvekslet mot ni russiske krigsfanger.

Som de fleste andre som har vært kidnappet, sier Fedorov at han ble presset til å samarbeide med russerne.

Det er ikke bare politikere som kidnappes. Ifølge FNs overvåkingssystem i Ukraina, ble det registrert hele 407 kidnappinger av sivile i okkuperte deler av Russland de første seks måneder av krigen.

Blant dem er mange ansatte i offentlig administrasjon, rådgivere, aktivister og journalister. I tillegg har flere ansatte på kjernekraftverk på okkupert område fortalt at de har blitt bortført, truet og slått med krav om samarbeid.

At sivile blir behandlet på denne måten, kan ifølge eksperter defineres som krigsforbrytelser.

MEDALJE: President Volodymyr Zelenskyj overleverer en medalje til ordfører Ivan Fedorov etter løslatelsen i mars. (Ukrainian Presidential Press Office via AP, File)

Mens Fedorov var savnet tok hundrevis av ukrainere til gaten og krevde ham løslatt samtidig som russerne forsøkte å stramme grepet om Melitopol som ligger helt sør i Ukraina - på okkupert område.

Etter løslatelsen ble han bortvist fra byen av okkupasjonsmakten, og det ble iverksatt en etterforskning mot ham som angivelig skulle dreie seg om terrorviksomhet. Samtidig ble en prorussisk person satt til å styre byen.

En gruppe lokale ledere fra hele Ukraina, uttalte fredag at 50 offentlige personer har vært, eller er, kidnappet. Blant dem er 34 ordførere. Minst ti av dem er fremdeles i fangenskap.

Russiske myndigheter har ikke kommentert påstanden.

Etter hvert som flere massegraver er funnet i byer som er frigjort av ukrainerne, har ukrainske og internasjonale etterforskere forsøkt å kartlegge henrettelser av ordførere.

Ordfører henrettet med familien

Olga Sukhenko som var øverste leder i landsbyen Motyzhyn i nærheten av Kyiv, ble funnet i en massegrav sammen med ektemannen og sønnen.

DUMPET: I Dette skogholdet ble likene av ordfører Sukhenko funnet sammen med ektemannen og sønnen. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Motyzhyn som hadde rundt 1000 innbyggere før krigen, ligger en kort kjøretur fra Butsja hvor flere hundre sivile ble funnet i massegraver.

Ifølge de innbyggerne som var igjen når de russiske styrkene ble jaget ut, hadde Sukhenko nektet å samarbeide med russerne.

Hun ble funnet død med hendene bakbundet på ryggen.