37 år etter får han vite hvorfor terroristene ikke drepte ham

21 mennesker ble drept da et fly ble kapret i Karachi i 1986.

OVERLEVDE: Mike Thexton var 27 år gammel da han og 359 andre ble ofre for en flykapring i Karachi. Foto: Blast Films

Mike Thexton var en av passasjerene på Pan Am-flyet som ble kapret av fire palestinere under en mellomlanding i Karachi i Pakistan 5. september 1986.



Kaprerne tilhørte den militante Abu Nidal-organisasjonen, som var svært aktiv på 1970- og 80-tallet. De tok kontroll over flyet, væpnet med automatgevær, pistoler og eksplosiver.

21 av de 360 om bord ble drept. 120 ble skadet.

Gruppens leder, Zaid Hassan Abd al-Latif Safarini, forteller at deres plan var å fly rett inn i et militært mål i Israel. Det ville antagelig ført til at alle om bord mistet livet.

Planen deres gikk i vasken da pilotene klarte å rømme før kaprerne fikk brutt seg inn i cockpiten.

Ble hentet frem

Mike Thexton var sikker på at hans siste time hadde kommet, da kaprerne samlet inn passasjerenes pass og hans navn ble ropt opp.

En av kaprerne rettet våpenet sitt mot ham og tvang ham til å gå fremst i flyet.

– Jeg var ikke i tvil om at de ville skyte meg. Jeg tenkte «Noen kommer til å dø i dag, og det kommer til å bli meg», forteller Thexton til Sky News.

Han var 27 år gammel den gang.

Thexton var på vei hjem til Storbritannia etter en fjelltur og ankom flyplassen ikledd en rød dunjakke, en sliten T-skjorte og en panamahatt.

Storebroren hans, Peter, døde etter en fjellklatring opp Broad Peak på grensen mellom Pakistan og Kina tre år tidligere. Mike ville hedre Peter ved å ta turen selv.

16 TIMER: Det tok 16 timer fra flykapringen startet til den ble avsluttet. Foto: Blast Films

Nå sto han altså med et våpen rettet mot seg. En annen passasjer hadde allerede blitt henrettet med et skudd mot hodet, uten at Thexton hadde fått det med seg i alt kaoset.

«Vær så snill, ikke skad meg. Broren min døde i fjellene, foreldrene mine har ingen andre», bønnfalt han.

Dødsfrykten satt i ham i rundt 15 timer.

Snakket med kaprer

Først nå får han vite hvorfor kaprerne ikke tok livet av ham. Det skjer i forbindelse med dokumentarfilmen «Hijacked: Flight 73», som Sky Documentaries har laget.

I forbindelse med innspillingen, oppretter filmskaperne en dialog mellom Thexton og Safarini, flykaprernes leder.

Safarini sitter fengslet i USA etter å ha sonet 15 år i Pakistan.

Thexton var skeptisk til å snakke med en mann som drepte så mange mennesker, men følte at han måtte si ja til muligheten.

Det viser seg at Safarini fremdeles husker Mike Thexton og hvorfor de valgte å ikke ta livet av briten.

Det var på grunn av det han hadde fortalt om broren.

– Det falt meg aldri inn at han fikk med seg det, eller brydde seg, da jeg fortalte ham dette, sier Thexton til Sky News.



– Jeg ble en ekte person og jeg hadde mistet broren min.

Flykapringen ble avsluttet på svært dramatisk vis. Etter at strømmen om bord i flyet gikk, benyttet flere passasjerer anledningen til å rømme. Kaprerne løsnet da skudd, noe som førte til at pakistanske spesialstyrker stormet flyet og pågrep kaprerne.

De fem kaprerne ble først dømt til døden, men straffen ble senere omgjort til livstid i fengsel.