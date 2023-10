34 timer etter Charlotte (9) forsvant, dukket denne mannen opp

KIDNAPPET: Charlotte Sana (9) ble kidnappet og holdt fanget i to døgn før hun ble reddet. Craig Ross (46) er tiltalt for kidnappingen. Foto: AP

Etter halvannet pinefullt døgn fikk politiet i New York ledetråden de trengte for å finne den savnede jenta.

Da ni år gamle Charlotte Sena forsvant under en campingtur sist helg, gikk alle alarmklokker av.

Sena ble list sett på en sykkel sammen med to venner da hun plutselig bestemte seg for å sykle en runde alene. Så forsvant hun.



Etter at sykkelen hennes ble funnet forlatt, ble en massiv leteaksjon iverksatt.

FORSVANT LØRDAG: Jentas familie var på campingtur på denne leirplassen i Moreau Lake State Park, New York. Foto: Maysoon Kahn

Både politi og foreldre fryktet det verste.

– For hver time svinner håpet. De første 24 timene er det håp, men når man nærmer seg 48 timer begynner håpet å avta. Da begynner man å tenke det verste. sier guvernør Kathy Hochul på en pressekonferanse.

Etter 34 smertefulle timer, skjedde det som skulle gi politiet nytt håp.

– Det som skjedde var utrolig, sier Hochul.

Leverte brev

Politiet holdt huset til familien under overvåking, og klokken 04.20 mandag morgen kjørte en bil opp til innkjørselen. En mann gikk ut og la et brev i postkassen.

LETEAKSJON: Politiet sperret av innkjørselen til Moreau Lake State Park. Foto: AP Photo/Michael Hill

Politiet sikret seg brevet, som viste seg å være et krav om løsepenger.

Brevet ble sendt til tekniske undersøkelser, og det ble raskt funnet fingeravtrykk. Først fikk de ingen resultater i databasen, men de gjorde et nytt forsøk, og klokken 14.30 mandag kom resultatet:

Fingeravtrykkene tilhørte 46 år gamle Craig Ross. Han hadde måttet avgi fingeravtrykk etter en fyllekjøring i Saratoga i 1999.

En bil registrert på Ross ble funnet parkert noen få kilometer fra familiehuset til Sena i Greenfield, New York.

ARRESTERT: Craig Ross (46) er pågrepet og varetektsfengslet i saken. Jenta ble funnet i en bobil han disponerte. Foto: Saratoga County Sheriff's Office

Eiendommen tilhører Ross' mor, og det var parkert to store bobiler der.

Fant jenta i skap

Rundt 20 politimenn og FBI-agenter stormet stedet, og arresterte Ross klokken 18.30. Naboer forteller om rop, høye smell og lysglimt.

– Min første tanke var at det var en narkotikaaksjon, sier Carol Brown (61), som var nabo med Ross.

– Ikke i mine villeste fantasier kunne jeg tro at han var kidnapperen. Det er bare ubegripelig at denne personen bodde i gaten min, sier hun.

Hun så at den unge jenta ble ført ut av bobilen pakket inn i et håndkle.

Ifølge politiet ble jenta funnet inne i et skap. Da hadde det gått 48 timer siden hun forsvant.

– Skjønte hun ble reddet

Charlotte Sana framstår som fysisk uskadet. Ifølge Hochul var hun svært lettet da politiet kom.

– Hun skjønte at hun ble reddet. Hun visste hun var i trygge hender, sier hun.

Foreldrene David og Trisha Sena gjennomlevde alle foreldres mareritt. De er endeløs takknemlige for å ha datteren tilbake.



Familien ble gjenforent med Charlotte på sykehuset.

– Vi er henrykte over at hun er hjemme. Vi forstår at ikke alle i vår situasjon får barnet sitt tilbake, sier jentas familie i en uttalelse tirsdag.

Ross er tiltalt for kidnapping. Han er varetektsfengslet uten mulighet for kausjon mens han venter på rettssaken.