34 tiltalepunkter mot Trump - erklærer seg ikke skyldig

MANHATTAN (TV 2): Trump har forlatt retten etter at han fikk lest opp tiltalen som inneholdt 34 punkter tirsdag kveld.

Saken oppdateres!

Like før klokken 21.30 var Donald Trump på vei ut av rettsbygget, ifølge Reuters.

Det er totalt 34 punkter i tiltalen mot Trump. Han erklærer seg ikke skyldig i samtlige.

– Trump er tiltalt for å forfalske forretningsdokumenter for å skjule skadelig informasjon og ulovlig aktivitet fra velgere, sier statsadvokat Alvin Bragg i en uttalelse ifølge Reuters.

– Trump forsøkte å skjule handlinger gjennom falske oppføringer i forretningsdokumenter for å skjule kriminell aktivitet, sier han.

Eks-presidenten er anklaget for å skjule betalinger på 150.000 dollar og 130.000 dollar til to kvinner. Han er i tillegg tiltalt for å ha betalt 30.000 dollar til en tidligere dørvakt ved Trump Tower som hevdet at Trump fikk et barn utenfor ekteskap, sier Bragg ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg til Stormy Daniels skal en tidligere playboymodell, Karen McDougal, også ha mottatt betaling for å ikke uttale seg om et seksuelt forhold hun angivelig hadde til Trump i 2006.

BAKGRUNN: Trump overgir seg - disse fire punktene bør du følge med på

En time etter han ankom rettsbygningen flyttet Donald Trump seg videre til rettssalen. Foto: Ed Jones / AFP / Reuters

Varsler tale

Dette er første gang en tidligere president er tiltalt for et kriminelt forhold.

Trump har frivillig overgitt seg i retten og ble pågrepet idet han gikk inn i rettsbygningen like etter klokken 19.30 norsk tid.

Om lag en time senere flyttet han seg videre inn i selve rettsalen.

Det var veldig mye politi i salen og det var veldig preget stemning. Det var plass til rundt 120 i salen etter det TV 2s reporter på stedet fikk opplyst. Secret service var også på plass.

Pressen fikk flere påminnelser fra politiet om at det ikke var tillatt med elektronisk utstyr inne i rettssalen.

Etter rettsmøtet er det ventet at Trump blir løslatt. Han planlegger å holde en tale når han er tilbake i Mar-a-Lago i Florida i natt norsk tid klokken 02.45. Talen kan du se direkte på TV 2.

– Surrealistisk

På sitt eget sosiale medium, Truth Social, la eks-presidenten ut en melding like før han reiste fra Trump Tower.

«På vei til tinghuset på Lower Manhattan. Virker så surrealistisk — WOW, de kommer til å pågripe meg. Kan ikke tro at dette skjer i Amerika. MAGA!» skriver han.

De siste timene før rettsmøtet var det amper stemning utenfor rettslokalet mellom Trumps tilhengere og motstandere.

TV 2s reporter på stedet har observert håndgemeng mellom Trumps tilhengere og motstandere, og et stort politioppbud er på plass for å kontrollere folkemengdene.

OVERGA SEG: Donald Trump ankommer rettslokalet på Manhattan. Foto: Eduardo Munoz / Reuters / NTB

Ville flytte rettsmøtet

Bare timer før Trump skulle møte i retten, tok han til orde for å flytte rettsbehandlingen fra Manhattan til Staten Island.

I et innlegg på Truth Social skriver han at dommeren Juan Merchan er en «Trump-hater».

Dette er hysj-pengesaken Tidligere president Donald Trump skal ha betalt Stormy Daniels 130.000 dollar i hysj-penger i 2016.

Utbetalingen skulle hindre henne fortelle noen om en seksuell relasjon hun hadde til Trump i 2006. På dette tidspunktet var Trump gift med Melania Trump, og en slik utroskapshistorie kunne potensielt skade Trumps valgkamp i 2016.

Det var Trumps daværende advokat, Michael Cohen, som betalte Daniels gjennom et skallselskap. Disse pengene førte Trump opp som fradragsberettigede advokatutgifter.

Cohen har innrømmet betalingen, og ble også dømt for blant annet dette.

I 2018 gikk Trump ut på Twitter og beskylte Daniels for svindel etter at hun fortalte hvordan hun var blitt truet til å holde munn om at hun hadde hatt sex med Trump.

Daniels hevder Trump inviterte henne til å være med på Celebrity Apprentice i 2006, at han forførte henne, og at de hadde sex. De to hadde kontakt i et års tid.

Trump benekter at han har hatt sex med Daniels, og hevder betalingen ble gjort for å stanse grunnløse påstander.

Storjuryen skal også ha vurdert utbetalinger til tidligere playboymodell Karen McDougal. Det er ikke kjent om dette er del av tiltalen. Kilder: AP/Reuters

– I tillegg er den ekstremt partiske dommeren og familien hans kjente Trump-hatere. I en tidligere Trump-relatert sak var han urettferdig og en katastrofe, hvor han nektet å avstå fra saken, ga forferdelige instruksjoner til juryen og var umulig å håndtere gjennom heksejakten, skriver Trump.

Fattet Biden

Trump-tiltalen får naturlig nok mye oppmerksomhet i USA og resten av verden. I Det hvite hus er de imidlertid ikke så opptatt av det som skjer litt lenger nord på den amerikanske østkysten.

– Det er klart han får med seg en del av nyhetene når han har et øyeblikk til å følge med, men dette er ikke noe han vier oppmerksomhet, sier president Joe Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre.

Det eneste offisielle punktet på Bidens timeplan tirsdag er et møte med rådgivere om kunstig intelligens-teknologi.