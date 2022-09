300.000 nye soldater: –Måkes de rett til fronten, vil det blir store tap på russisk side

Onsdag varslet Russlands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, at de vil hente 300.000 soldater inn i krigen.

Palle Ydstebø er hovedlærer Krigsskolen. De nye soldatene vil ikke forandre krigen med det første, mener hovedlæreren.

Å forberede så mange mennesker til krig vil ta tid, og det kan ta lang tid.

– Hvor lang tid Russland vil bruke er avgjørende. De kan sende inn styrker om kanskje noen uker, som kan fungere som soldat i en skyttergrav, men ikke så mye mer, forklarer Ydstebø.

Nye soldater som kan utføre offensive operasjoner vil ta enda lengre tid.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Å trene og utdanne soldater til å gjennomføre offensive operasjoner vil ta måneder og kanskje år. Det er forskjell på å drive offensive angrep og forsvare en skyttergrav, sier han videre.

Tidligere vernepliktige

Ifølge hovedlæreren er de nye soldatene tidligere vernepliktige.

– Men hvor gode, villige og motiverte de er, det veit vi ikke. Vi veit heller ikke hvor godt system de har for å hente inn alle disse menneskene, forklarer Ydstebø.

– Da vil det bli store tap

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han tror at noen av de tidligere vernepliktige vil bli sendt rett i krigen.

– Jeg antar at noen blir sendt direkte til fronten, fordi mannskapsmangelen er så stor, forklarer han.

Røseth tviler også på at krigens gang vil bli endret med det første.

– Jeg tror ikke det vil endre krigens gang veldig raskt. Det tar tid å fase soldatene inn. Måkes de rett til fronten, vil det blir store tap på russisk side uten mål og mening.

– Det vil få en effekt over nyttår, som kanskje hjelper på. Inntil da, så er det ukrainerne som har initiativet i frontlinja.

Tom Røseth er hovedlærer ved forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Må utdannes

Soldatene, som blir hentet inn, skal helst utdannes for å være klar til krig. Det kan by på problemer for Russland, ifølge Ydstebø.

– De har omtrent tømt ut alle offiserer og befal fra utdanningsavdelinger for å erstatte tapene i Ukraina. Det gjør det enda vanskeligere å trene opp nye soldater, sier Ydstebø.

Ifølge Røseth har Russland utfordringer med opptrening.

– Den reservist-ordningen i Russland har ikke vært kjent for å trene soldatene sine godt. Det er begrenset slagkraft fra disse soldatene.