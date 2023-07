300.000 katter kan ha dødd på ferieøy

DØDSSYK: Et virus som rammer katter har spredt seg over hele Kypros. Denne katten er smittet med den dødelige sykdommen FIP og får får behandling på en dyreklinikk i hovestaden Nicosia. Foto: Christina Assi

Det populære turistmålet Kypros er i ferd med å bli oversvømt av døde katter. Eksperter frykter at viruset kan nå andre land.

Kypros er kjent for sine mange katter, og det sies at det kan være nettopp på denne øya at de firbente pelskledde først ble gjort til husdyr.

Nå har Kypros blitt «De døde katters øy», ifølge avisen The Telegraph.

Massive dødstall

Et koronavirus, som smitter mellom katter, herjer nå på ferieøya.

300.000 katter har dødd i utbruddet hittil, ifølge beregninger fra flere dyrevernsorganisasjoner på Kypros.

LØS: Det lever løse katter over hele Kypros. Flere hundretusen kan være døde, som følge av et virusutbrudd. Foto: Christina Assi/AFP.

Det utgjør i så fall en tredjedel av alle katter i landet.

Både huskatter og løskatter har fått sykdommen, felin infeksiøs peritonitt (FIP), som kommer av viruset.

En teori er at viruset har mutert og blitt en langt dødeligere variant enn forgjengerne. Viruset rammer ikke mennesker.

Veterinærene på Kypros jobber nå på spreng for å redde øyas katter. Det har aldri tidligere vært et utbrudd av dette omfanget på øya.

– Lokale veterinærer rapporterer om en alvorlig økning av FIP-tilfeller. Det startet i hovedstaden Nicosia i januar og har spredd seg over hele øya på tre-fire måneder, sier en talsperson for det kypriotiske veterinærforbundet, ifølge The Telegraph.

KATTEPINE: Veterinærer på Kypros roper varsko om kattesituasjonen på øya. Her behandler Kostis Larkou en katt som har diagnosen FIP. Foto: CHRISTINA ASSI/AFP.

Kypros har derfor satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitten. De jobber med å endre loven, slik at kattene kan få riktige medisiner.



– Den eneste måten å stoppe sykdommen, er medisinsk behandling, sier talspersonen.



Å endre lovene i landet så raskt, har imidlertid vist seg å være vanskelig.

Behandlingen kan dessuten koste opp mot 78.000 kroner – per katt.

SYK: Denne katten er har fått sykdommen FIP. Medisinene som kan stoppe utbruddet er enten veldig dyre eller lite tilgjengelig. Foto: CHRISTINA ASSI

Norske katter får sykdommen

Forsker Hannah Joan Jørgensen ved det norske Veterinærinstituttet har ikke hørt om utbruddet når TV 2 tar kontakt.

Hun kjenner imidlertid til viruset.

– Det som beskrives her er et koronavirus, som i de fleste tilfeller gir forbigående diaré hos katt. Hos enkelte katter muterer viruset og infeksjonen kan da utvikle seg til den ofte dødelige sykdommen FIP. Dette er en sykdom vi ser hos katter i Norge også, sier Jørgensen.

EKSPERT: Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet forsker på sykdommer blant husdyr. Foto: Mari M. Press, Veterinærinstituttet

Uklare tall

Det har vært vanskelig for kypriotene å få oversikt over hvor mange katter som faktisk har dødd i utbruddet.

De aller fleste katter på øya er løse.

Myndighetene har registret kun 107 tilfeller av kattesykdommen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

KATTEØY: Det er estimert å være over en million katter på Kypros. Det er nesten en katt per menneske. Mange av dem er løskatter. Foto: ALINE MANOUKIAN/AFP.

Men dyrevernsorganisasjoner mener altså smitte- og dødstallene er langt høyere.

– Vi har mistet 300.000 katter siden januar, sier lederen Cats PAWS Cyprus, Dinos Ayiomamitis til AFP.

Flere kyprioter forteller til AFP at mange av kattene de ser til daglig er borte.



Det er dessuten typisk for katter å gjemme seg vekk når de ligger for døden, melder byrået.

Forsker Jørgensen mener vi må ta estimatene med en klype salt.

– Jeg er usikker på hvordan de er kommet frem til tallet 300.000 døde katter. Erfaringsmessig er slike tallestimater ved sykdomsutbrudd hos kjæledyr ofte usikre, sier hun.

FORSVINNER: Hvor mange katter som har mistet livet er vanskelig å vite sikkert. Flere kyprioter merker at dyrene forsvinner. Foto: CHRISTINA ASSI/AFP.

Kan ha spredd seg

Kypros har startet en informasjonskampanje for å gjøre folk oppmerksomme på smittespredning. Ingen katter får heller lov til å forlate øya uten en negativ virustest.

Men det kan allerede være for sent.

– Det er allerede noen opplysninger som antyder at viruset allerede er i Tyrkia, Libanon og kanskje Israel, sier professor Danièlle Gunn-Moore ved Universitetet i Edinburgh til Telegraph.

Hun legger til at hvis viruset finner veien til flere land, vil mange flere katter dø.

– Det ville vært hjerteskjærende. Vi må ta dette på alvor, sier Gunn- More til The Telegraph.