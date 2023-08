29-åringen lever av å være gravid

Ukrainske Olga har født fire barn, men hun er mor til bare ett av dem.

Nå er hun gravid for femte gang. Denne ganger har hun tvillinger i magen. Babyenes biologiske foreldre er i i Kina.

– Jeg låner bort magen min til en familie som ønsker å nå drømmen sin, sier Olga til TV 2.

Olga er en av mange surrogatmødre i det krigsherjede Ukraina. Hun bor i en by som ligger nordøst i landet.

Nå gleder hun seg til fødselen. Selv om hun er glad i jobben sin, som er å være gravid, er det ikke lett å ha andres barn i magen mens det er krig.



– Dette er en utfordrende jobb som varer i mange måneder, sier hun fortsetter:



– Krigen gjør det selvsagt vanskeligere. Du vet ikke hva som skjer neste dag. Når flyalarmene går, tenker jeg med en gang på sønnen min, men også på babyene som er i magen min. Det er slitsomt, sier Olga.

600 surrogatbarn

Ukraina har en blomstrende surrogatindustri og er et av få land som tillater tjenesten for utlendinger som ønsker å bli foreldre. Krigen har ikke lagt noen demper på etterspørselen.



Det sier Denis Herman til TV 2. Han juridisk rådgiver ved BioTexCom-klinikken i Kyiv.

Denis Herman er juridisk rådgiver ved Biotexcom-klinikken i Kyiv. Foto: Privat

Han forteller at over 600 babyer er født av surrogatmødre som jobber i klinikken BioTexCom siden begynnelsen av krigen, 24. februar 2022.

– I løpet av de første månedene var det bare noen få foreldre som besøkte Ukraina, da det var ekstremt utfordrende for dem, sier han og fortsetter:

– Men nå er foreldrene på besøk i Ukraina som de pleide før invasjonen, og de fullfører hele prosessen, sier Herman til TV 2.



– 20 prosent færre

Ifølge Herman er utenlandske familier ofte bekymret før de kommer til Ukraina, men blir beroliget når de kommer til landet.



– De forventer å se stridsvogner og soldater over hele Kyiv, men i stedet ser de at ukrainere fortsetter å leve livene sine. Det er mye folk i gatene, trafikkorker, matbutikkene er fulle – det får dem til å føle seg komfortable.

– Antallet familier som signerer kontrakt med oss er cirka 20 prosent færre enn det pleide å være, legger han til.

Nye metoder

«Ferta» er et annet surrogatibyrå i Ukraina. Sviatlana Burkovska er leder for byrået og hun sier at begynnelsen av krigen var den verste og vanskeligste perioden for dem.

Burkovska sier at industrien har tilpasset seg for å kunne fortsette jobben som før.

En av oppgavene er å få surrogatmødre til relativt trygge steder som Kyiv.

SURROGATI: Ukrainske Sviatlana Burkovska sier industrien har funnet nye metoder for å fortsette jobben. Foto: Privat

– Etter bekreftelse av fosterets hjerteslag ved ultralyd, flytter surrogatmødrene våre til Kyiv. For oss er det det tryggeste stedet, sier Burkovska til TV 2.

Burkovska forteller at de har blitt mye mindre påvirket av krigen enn mange tror.

– Siden vi jobber parallelt i Georgia, kan jeg si at antall familier som ønsker surrogati, har nesten ikke endret seg, sier Burkovska.

– Utnyttelse

Det finnes mange kritikere til denne industrien. Maria Dmytrieva er en av dem som mener industrien utnytter ukrainske kvinner.

AKTIVIST: Maria Dmytrieva jobbet for kvinners rettigheter i 25 år. Hun er kritisk til surrogatindustrien. Foto: Privat

Hun er kjønnsspesialist og en av de mest kjente feministiske aktivistene i landet.

Hun kritiserer bransjen sterk. Ifølge henne blir sårbare ukrainske kvinner utnyttet av surrogatiklinikker.

– Jeg har aldri kritisert kvinner som kommer til slike klinikker for å tjene penger som surrogater, fordi de er sårbare og trenger penger, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Jeg kritiserer selskapene som tjener på dette, og jeg kritiserer utlendinger som kommer til Ukraina for å skaffe seg en baby til en billig pris.

– Føler meg som en helt



Olga vil gjerne fortsette med surrogati. Dersom krigen forverrer seg, vil hun flytte til tryggere byer lengre vest i Ukraina.

– For tvillingene i magen vil jeg totalt få 19.000 dollar, sier hun. Det tilsvarer over 200.000 norske kroner.

– Dette er en krevende jobb, både mentalt og fysisk. Dessverre har lønnen gått ned etter krigen. Det er synd siden jobben er krevende både fysisk og psykisk, men jeg ønsker å fortsette så lenge helsen min tillater det, sier hun.

For Olga handler jobben ikke bare om penger, men også gleden hun skaper for en familie som mest av alt ønsker seg et barn.

– Når jeg har født og ser babyen i armene på sine biologiske foreldre, og jeg ser den store gleden i øynene deres, da føler jeg meg rett og slett som en helt, avslutter hun.