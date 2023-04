Maratonløpere kan møte på hindringer både før og under årets storløp gjennom Londons gater.

GIGANTISK PROTEST: Miljøaktivistgruppen Extinction Rebellion og et dusin andre organisasjoner stiller med opptil 28.000 demonstranter i helgen. Dette bildet er fra en demonstrasjon i 2019. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB

Til helgen er det duket for et av verdens største maratonløp i London, Storbritannia.

Men i år kan opp mot 28.000 demonstranter skape problemer for gjennomføringen, skriver Sky News.

Foran Westminister, Storbritannias parlament, skal miljøaktivistgruppen Extinction Rebellion og flere andre grupperinger protestere i fire dager fra og med fredag.

Og lengre kan den bli.

TRAVEL HELG: Politiet i London kan se frem til en travel helg med protest og maraton på samme tid. Foto: Peter Nicholls / Reuters

«The Big One»



Organisasjonen kaller selv demonstrasjonen for «The Big One», eller «Den store» på norsk.

– Vi må samle oss for å overleve, sier Marijin van der Geer fra Extinction Rebellion til Sky News.

STERKE VIRKEMIDLER: Overlevelse står i fokus når klimaaktivistgruppa Extincion Rebellion snakker om klima. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sammen med Extinction Rebellion vil flere andre organisasjoner, inkludert Greenpeace, være til stede og støtte protestene.

Extinction Rebellions krav Opptil 28.000 demonstranter møter opp foran Westminister med to ultimatumer mot parlamentet: 1) Et borgerstyrt demokrati som avslutter olje-tidsalderen. 2) Et rettferdig samfunn som inkluderer reparasjon av skadene fra oljevirksomhet. Disse listes opp på Extinction Rebellions nettsider.

Organisasjonens krav leveres mandag morgen når parlamentet samles etter helgen igjen.

Skulle ikke parlamentet åpne for dialog, forteller miljøaktivistgruppen at de ikke vil ha noe annet valg enn å trappe opp protestene.

Sjarmeres ikke

– Organisatorene i Extinction Rebellion har forsikret oss om at de ikke ønsker å forstyrre arrangementet vårt, forteller arrangøren av London Marathon, Hugh Brasher, i en pressemelding.

Dette vil i så fall være uvanlig til å være Extincion Rebellion, som hittil gjør seg mest bemerket for å forstyrre trafikk, kunstinstallasjoner, sportsarrangement og lignende, for å fremme sitt budskap.

KLIMA: Aksjonister fra Greenpeace og Extinction Rebellion tok seg inn på Schiphol flyplass i november. Foto: Piroschka van de Wouw / Reuters / NTB

I begynnelsen av året uttalte Extincion Rebellion at de ville endre tilnærmingen sin fra arrestasjoner og veiblokader til relasjoner og tilstedeværelse.

De legger til at de vil fokusere på maktpersoner heller enn den vanlige mannen i gata fremover.

En ikke-navngitt talsperson for det britiske energisikkerhetsdepartementet sier til Sky News at de respekterer retten til å protestere, men at folks daglige liv ikke skal forstyrres.

– Kriminelle aktiviteter og måten kravene blir fremstilt på vil ikke bli tolerert, legger talspersonen til i sin kommentar.

FOLKEFEST: 28.000 flere mennesker blir å se fra sidelinjen under årets London Marathon. Foto: Bryn Lennon / Reuters

Ønsker ikke å forstyrre løpet

Selv om miljøaktivistgruppen ikke ønsker å forstyrre vanlige folk, kan protesten i det minste skape logistikkproblemer i den britiske hovedstaten gjennom helgen, skriver Sky News.

Arrangørene fraråder derfor publikum å oppsøke Westminster og parliamentskvartalet.

– Som alltid jobber vi tett med politiet og andre berørte parter for å sørge for trygghet og sikkerhet på arrangementet, legger Brasher til.

Det er forventet at nær 90.000 personer skal delta på løpet.

Startskuddet for London Marathon går søndag.