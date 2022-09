22 timer med kø for å se dronningens kiste

LONDON (TV 2): Så mange mennesker har møtt frem for å vise dronning Elizabeth den siste ære at kapasiteten tidvis har vært sprengt. Monica Giil og Marie Giil Rødbotten fra Bergen var tidlig ute og fikk plass i køen.

Titusenvis av mennesker står i kø i London for å vise dronning Elizabeth den siste ære. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Langs sørsiden av elven Themsen ser det ut som den reneste folkevandringen.

Tålmodig veksler folk på å stå og gå. Det endelige målet: Westminster Hall og dronning Elizabeths kiste.

– Siden vi hadde tid og mulighet bestemte vi oss for å komme hit for å vise vår respekt til dronningen, forteller Marie Giil Rødbotten (18) til TV 2.

I KØ: Marie Giil Rødbotten (18) og mamma Monica Giil i kø for å se kisten med dronning Elizabeth. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hun og mamma Monica Giil har reist hit fra Cambridge for å vise dronningen den siste ære. De er opprinnelig fra Bergen, men har bosatt seg i Cambridge, der Marie studerer.

– Det er utrolig fascinerende å se at så mange er her i dag, og slik vil det sikkert være gjennom helgen også, sier Monica Giil.

– Det er god stemning. Folk er i godt humør og blir venner med hverandre i køen.

TÅLMODIGE: Folk må belage seg på å stå i kø i om lag 22 timer dersom de ønsker å se dronningens kiste i Westminster Hall. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Sprengt kapasitet

Så mange har møtt frem at britiske myndigheter på et tidspunkt fredag ikke tillot flere å stille seg i kø. Da dannet folk en ny kø i stedet – en kø for å komme i køen.

Fredag kveld opplyser myndighetene at estimert ventetid er 22 timer, og at folk må belage seg på en kald natt.

Likefullt fortsetter folk å strømme til startpunktet for køen. Derfra strekker den seg i flere kilometer langs sørsiden av Themsen før den krysser over Lambeth Bridge og til parlamentsbygningen i Westminster.

Folk står i kø i Southwark Park for å se kisten med dronning Elizabeth Foto: LOIC VENANCE Les mer Skilt som viser estimert ventetid. Fredag kveld opplyser britiske myndigheter at køen er 24 timer lang. Foto: LOIC VENANCE Les mer Veteranert i kø for å hedre dronning Elizabeth. Foto: MARCO BERTORELLO Les mer Folk står tålmodig i kø for å få et glimt av kisten med dronningen i Westminster Hall. Foto: MARCO BERTORELLO Les mer

Kisten med den avdøde dronningen har siden onsdag ligget på en katafalk, drapert av monarkens flagg i den 900 gamle salen Westminster Hall i parlamentsbygningen i London.

FARVEL: Folk står i flere kilometer lange køer for å vise dronning Elizabeth den siste ære. Foto: STEFAN ROUSSEAU

Titusener av mennesker har allerede besøkt dronningens kiste i forkant av mandagens begravelse i Westminster Abbey, og ytterligere titusener ønsker å gjøre det.

God stemning

Men selv om folk må stå mange timer i kø, er stemningen god.

– Det er en fin opplevelse. Alle er veldig glade og vennlige. Det er fint å møte nye mennesker, forteller James Lawler som står i kø ved Lambeth Bridge.

– Vi har alle kommet av den samme grunnen; å si takk, og ta farvel med dronningen, smiler han.

DEN SISTE ÆRE: Familien Carter er fra Milton Keynes og har reist til London å hedre dronning Elizabeth. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

TV 2 treffer Jade Carter, som sammen med ektemannen Matthew, har tatt med seg barna Verity (4), Tess (8) og Nancy (11) for å se dronningens kiste.

De har brukt hele dagen i kø, men er likefullt ved godt mot.

– Det er god stemning, ikke dyster. Folk er her av samme grunn. Vi snakker med hverandre og deler historier, forteller Carter.

LITEN PAUSE: Verity Carter tar seg en liten pust i bakken i den lange køen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Men Tess og Nancy syns det er litt rart at de ikke har en dronning lenger.

– Vi kommer ikke til å oppleve en dronning igjen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er sånn det er, sier Tess ettertenksomt.

– Da hun døde sang vi «God save the King». Det var skikkelig rart.

Historiske dager

Britiske myndigheter anslår at så mange som 750.000 mennesker vil forsøke å se kisten med den avdøde dronningen før begravelsen mandag 19. september.

FOLKEVANDRING: Folk i alle aldre og fra alle kanter av verden står i kø for å hedre den avdøde dronningen. Foto: Martin Meissner

Monica Giil forstår godt at folk møter opp.

– Dronningen har betydd enormt mye for Storbritannia og det er mange som ønsker å ta farvel.

– Det er samhold blant alle som har stått her. Det er en utrolig fin opplevelse. Dette er rett og slett en begivenhet.

Datteren Marie tilføyer:

– Selv om vi ikke er herfra er det kjekt å komme hit og ta seg denne tiden.