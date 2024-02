22-åringen forlot puben i godt humør – en time senere var hun død

FUNNET DREPT: Studenten Yeardley Love (22) ble funnet drept i sin egen seng etter en bytur. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Da Yeardley Love ble funnet drept i sin egen seng, trodde politiet at hun var offer for et brutalt ran. Etterforskningen avdekket noe helt annet.

Det er natt til mandag 3. mai 2010 i byen Charlotteville i den amerikanske delstaten Virginia.Studenten og lacrosse-spilleren Yeardley Love (22) går hjem alene etter å ha tilbrakt en festlig kveld på baren Boylan Heights med venninnen hun deler leilighet med.

En time senere kommer venninnen hjem. Hun ser at det er et hull i døren til Yeardley, og går inn på rommet for å høre hva som har skjedd.

Yeardley ligger i senga. Det ser ut som hun sover. Romvenninna lener seg ned og skyver Yeardleys hår til side, og ser at ansiktet hennes er fullt av blod. Hun er død.

KNUST DØR: Hullet i soveromsdøren til Yeardley Love. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Når politiet ankommer ser de umiddelbart at Yeardley har blitt drept.

Hullet i soveromsdøren viser utvetydig at noen har brutt seg inn med makt. Politietterforskerne spekulerer først på at det var et ran som gikk galt, siden Yeardleys bærbare datamaskin er borte.

Naboene til Yeardley forteller at de så en ung mann, iført blå shorts og hvit T-skjorte, som gikk opp trappa til Yeardleys leilighet. Kort tid etter lød et høylytt brak – sannsynligvis da soveromsdøren ble smadret.

ÅSTEDET: Yeardley Love ble funnet drept i sin egen seng. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Obduksjon viser at Yeardley døde av interne hjerneblødninger som følge av slag mot hodet.

Ekskjæresten nevnes

Yeardleys familie og venner er i sjokk over dødsfallet. De fleste begriper ikke hvem som kan ha gjort noe så grusomt.

Men noen av hennes nærmeste nevner navnet George Wesley Huguely (23) som en potensiell fiende i Yeardleys liv.

George – som i likhet med Yeardley var en ivrig lacrosse-spiller – var sammen med Yeardley i to år, men forholdet tok slutt et par uker før drapet. Han kommer fra en velstående familie, og bekjente beskriver ham som en kjernekar. Men når han drikker seg full, kan han bli ufyselig og – noen ganger – voldelig.

EKSKJÆRESTE: George Wesley Huguely ble tidlig nevnt av Yeardley Loves nærmeste som en kandidat til å ha utført ugjerningen. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Politiet blir også fortalt at George nylig hadde banket opp en bekjent, etter han hørte rykter om at vedkommende skal ha hatt intim kontakt med Yeardley.

Ved å granske overvåkingsbilder fra baren Boylan Heights, ser politiet at George var der, og at han i løpet av kvelden pratet med Yeardley.

KONTAKT PÅ DRAPSKVELDEN: Overvåkingsbilder fra puben viste at Yeardley Love hadde kontakt med ekskjæresten George Wesley Huguely på drapskvelden. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Dramatisk politiavhør

Det er hevet over all tvil om politiet må innkalle George til avhør. Når politiet henter ham i familiehjemmet for å ta ham med til stasjonen, sier ikke politiet hvorfor de vil snakke med ham – han spør heller aldri hvorfor.

I avhøret blir han bedt om å redegjøre for hva han gjorde dagen i forveien. Mens han lister opp gårsdagens gjøremål, avslutter han med å si at han forlot Boylan Heights-puben for å prate med Yeardley.

BYTUR: George og Yeardley var på Boylan Heights-puben, samme kveld sistnevnte ble drept. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Inntil nå har ikke politiet engang nevnt Yeardley, aller minst at hun er drept. Avhøreren spiller derfor uvitende og spør: «Hvem er Yeardley?»

George sier det er ekskjæresten, og at forholdet tok slutt etter at han – full og sjalu – hadde holdt henne innesperret på et rom mot hennes vilje.

Når etterforskerne vil vite mer detaljert om drapskvelden, sier George at han ikke husker veldig mye av siden han drakk tett hele kvelden. Men han innrømmer at det var han som sparket hull i soveromsdøren hennes, siden hun verken ville se eller prate med ham.

Han har ferske sår på armer og bein, men hevder at disse stammer fra lacrosse.

FERSKE SÅR: George Wesley Huguely hadde sår på armer og bein, dagen etter drapet på Yeardley Love. Han påstod at sårene kom fra lacrosse-spilling. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

George påstår videre at Yeardley angrep ham da han kom seg inn på rommet hennes, og at han brukte fysisk vold for å roe henne ned.

På spørsmål om han stjal noe, innrømmer han å ha tatt med datamaskinen hennes i sinne. PC-en kastet han i en søppelcontainer på vei hjem.

Etterforskerne har fremdeles ikke sagt at Yeardley er død – og han spør aldri om hvorfor de prater om Yeardley, eller om det har hendt henne noe. Politiet bestemmer seg nå for å fortelle hvorfor han avhøres: «Yeardley er død».

Hans umiddelbare reaksjon er: «Er hun død?»

«Ja, men det tror jeg at du allerede vet», repliserer politiet.

George river seg i håret og stønner frem en endeløs, mantra-lignende rekke med: «Nei, nei, nei, nei, nei». I avhørsrommet blir han påsatt håndjern og arresteres for overlagt drap.

ARRESTERT PÅ AVHØRSROMMET: George Wesley Huguely ble arrestert for overlagt drap underveis i politiavhøret. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Finner avslørende e-poster

I nærheten av Georges hus, lykkes etterforskerne å finne Yeardleys PC i en søppelcontainer. PC-en rommer en formidabel mengde e-poster mellom Yeardley og George. Korrespondansen viser at det var mye krangling mellom dem, og at forholdet var kronisk turbulent.

Blant de mange hissige utvekslingene, finner etterforskerne noe veldig interessant: I en e-post til George skriver Yeardley, på ydmykende vis, at hun har hatt høytlesning av brevene hans for venninnene sine, og at alle lo av ham. Som svar skriver George: «Jeg burde ha drept deg».

FUNNSTED: I denne containeren fant politiet Yeardley Loves datamaskin. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

E-posten er blant bevisene som legges frem under rettssaken i 2012.

I sitt forsvar tviholder George på at dødsfallet var en ulykke, og at det aldri var meningen å drepe Yeardley. Videobildene fra politiavhøret spilles av for juryen, slik at de får se hvor fortvilet George oppførte seg da han fikk vite at Yeardley var død.

Juryen finner ham skyldig i forsettlig drap – en forbrytelse med lavere strafferamme enn overlagt drap – og han dømmes til 23 års fengsel.

George er i dag 37 år gammel og soner i State Farm Enterprise Unit i Virginia. Planen er at han løslates som 43-åring i oktober 2030.

I mai 2022 ble han dømt til å betale 15 millioner dollar – over 150 millioner kroner – til Yeardleys etterlatte.

MOR OG DATTER: Yeardley Love med moren Sharon. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Denne historien er hentet fra true crime-serien «Death in the Dorms», som er tilgjengelig på Disney+. Via flere TV 2 Play-abonnement får du tilgang til Disney+. Les mer om det her.