21 løgner som kan felle Trump

NY TILTALE: Den nye tiltalen mot Donald Trump inneholder flere oppsiktsvekkende detaljer som frem til nå har vært ukjent for offentligheten. Foto: Andrew Harnik / AP

Donald Trump har fått massiv kritikk for å lyve og komme med feilaktige utsagn, mens han satt som president og tiden etterpå.

Nå kan noen av løgnene felle ham.

For tredje gang på et halvt år har en amerikansk domstol tatt ut tiltale mot Donald Trump.

Ifølge spesialetterforsker Jack Smith var det Donald Trumps løgner om valgjuks som førte til angrepet på kongressbygningen 6. januar 2021.



– Angrepet var et angrep vi ikke har sett tidligere, på hovedsetet til det amerikanske demokratiet. Det ble drevet av løgner fra tiltalte, sa Smith da han presenterte tiltalen tirsdag kveld.

Hele tiltalen kan leses hos Associated Press.



Lang liste over løgner

I tiltalen kommer det blant annet fram at Trump løy om at valgresultatet i 2020 var et resultat av svindel.

Han er den første presidenten i USAs historie som nektet å akseptere valgresultatet.



Trump sa han egentlig hadde vunnet valget og at valgseieren ble stjålet fra ham, skriver CNN, som lister opp alle 21 løgnene som er omtalt i tiltalen.

Ifølge tiltalen visste Trump at han faktisk hadde tapt valget for Joe Biden.



FLERE TILTALER: USAs tidligere president Donald Trump er tiltalt i forbindelse med stormingen av Kongressen i hovedstaden Washington 6. januar 2021. Foto: John Minchillo / AP

Han blir også anklaget for å skape en «falsk kontrovers» rundt godkjenningen av valgmenn, slik at visepresident Mike Pence 6. januar kunne bytte ut de ekte valgmennene i sju delstater Trump tapte, med falske valgmenn som Trump-leiren enten hadde fått med seg frivillig eller hadde lurt til å bli med på sammensvergelsen.

Ifølge CNN løy også Trump om at Pence hadde makt til å avvise stemmene som Joe Biden fikk, og at Trump en rekke ganger sa til Pence at han hadde rett til å motsette seg valgresultatet.

Pence forklarte Trump at det ikke eksisterer en mulighet for visepresidenten til å overprøve opptellingen av valgmenn.

Til tross for dette sa Trump om at «visepresidenten og jeg er fullstendig enige om at visepresidenten har makt til å handle».

Tyder på sterke bevis

Den tidligere presidenten hevdet også at tusenvis av stemmer hadde blitt avgitt av en rekke døde personer i delstaten Georgia. Flere av velgerne var i høyeste grad i live.

Han blir også anklaget for å ha løyet om at delstaten Pennsylvania hadde fått flere hundre stemmer flere enn det var velgere. Det samme sa han om Wisconsin, i tillegg hevdet han det var falske stemmer i delstaten.

I tillegg har Trump ifølge tiltalen kommet med flere feilaktige beskyldninger om valgjuks gjennom «Dominion Voting Systems», som selger stemmemaskiner som brukes ved valg i USA.



Det kommer fram i tiltalen at Trump visste at disse påstandene var falske, likevel fortsatte han å spre løgnene.



FENGSEL?: Trump risikerer inntil 20 års fengsel hvis man blir dømt i denne saken, skriver CNN. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Ekspert usikker på domfellelse

Den tidligere presidenten møter torsdag kveld i retten i Florida, for å svare på tiltalen om at han forsøkte å endre utfallet av presidentvalget i 2020.



Tiltalen hevder at Trump «satte i gang sin kriminelle sammensvergelse kort tid etter valgdagen 3. november 2020».



Fra før er Trump tiltalt i to andre saker, og en fjerde er på trappene.

Flere USA-eksperter påpeker at den tredje og hittil siste tiltalen skiller seg ut på flere vis, og omtales som den mest alvorlige av tiltalene Trump står foran.

AVHENGER: USA-ekspert Hilmar Mjelde mener en eventuell fengsling avhenger av hvem som vinner presidentvalget i 2024. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Hilmar Mjelde, Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, mener det er liten tvil om at Trump faktisk forsøkte å endre utfallet av presidentvalget til sin favør.

Men han er usikker på om tiltalen faktisk fører til en domfellelse.

– Jeg tror dette blir den vanskeligste saken å få han dømt i. Han er jo åpenbart skyldig politisk og moralsk, men det er mer usikkert om bevisene innfrir den strafferettslige standarden, sier Mjelde til TV 2.

Trump hevder sin uskyld via sitt eget sosiale nettsted Truth Social og anklager Jack Smith for å ha en politisk agenda ved å vente med denne tiltalen til valgkampen har begynt.