2023 knuste flere klimarekorder: – Skummelt

EKSTREMVARME: Den globale temperaturen i 2023 var den høyeste siden målingene begynte. I fjor sommer tok flere til vannfontene i Aten for å kjøle seg ned. Foto: Petros Giannakouris

Rapporten slår «rød alarm». – Absurd om de ikke hadde slått alarm, mener én klimaforsker. En annen mener at konklusjonene i rapporten er voldsomme.

I fjor var det kort avstand mellom de dystre rekordene: global temperatur, nivået av klimagasser, varme i havet, havnivåstigning, tilbaketrekning av sjøis og smelting av isbreer slo alle tidligere rekorder.



Det kommer frem i en fersk rapport fra Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) om det globale klimaets tilstand i 2023.

TEMPEN BRENNER: Grafen fra Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) viser at den gobale gjennomsnittstemperaturen nærmer seg 1,5-gradersgrensen satt i Parisavtalen. Foto: World Meteorological Organization (WMO)

– Det er dramatisk, det er skummelt, men ikke så overraskende. Det er dette vi har sett komme, og som vi har sett tidligere i rapporter fra blant annet FNs klimapanel, dessverre.

Det sier klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt til TV 2 om den ferske rapporten.

Benestad utdyper:



– Det viktigste i rapporten er at 2023 var et ekstremt år med mange nye rekorder, først og fremst for den globale temperaturen, som ble slått med ganske god margin.

– Definerende utfordring

I fjor ble flere globale varmerekorder knust, og i januar bekreftet WMO at fjoråret var det varmeste året som noensinne er registrert på kloden.



Rekordvarmen har fortsatt inn i 2024, og februar ble den niende måneden på rad med rekordhøye globale temperaturer.

– Klimakrisen er den definerende utfordringen som menneskeheten står overfor, og den er nært sammenvevd med ulikhetskrisen, som vi ser ved økende matusikkerhet, populasjonsfordriving og tap av biologisk mangfold, sier generalsekretær Celeste Saulo i WMO i en uttalelse.

GENERALSEKRETÆR: Celeste Saulo i Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO) la tirsdag frem organisasjonens ferskeste rapport om det globale klimaets tilstand. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Rød alarm

WMO-sjefen sier at verden aldri tidligere har vært så tett på å nå 1,5-gradersgrensen nedfelt i Parisavtalen, selv om det er snakk om for en midlertidig periode.

– WMO-miljøet slår rød alarm til verden, sier hun.

Saulo sier videre at klimaendringene handler om så mye mer enn bare temperaturer, og trekker frem at fjorårets varme i havene, som var uten sidestykke, tilbaketrekning av isbreer og istap i Antarktis, spesielt bekymrer.

– Det hadde vært absurd hvis de ikke hadde slått alarm, sier klimaforsker Erik Kolstad ved forskningsinstituttet Norce til TV 2.



– Håper folk tar fornuftige valg

Han synes det er kjipt at budskapet ikke når frem, og skulle ønske at folk hørte mer etter på budskapet om klimaendringene.

– Så har jeg også forståelse for det når det er de samme gamle alarmene som blir slått igjen og igjen.



KLIMAFORSKER: Erik Kolstad ved forskningsinstituttet Norce. Foto: Ingrid Håvardsholm / TV 2

Klimaforskeren håper at flommen av negative klimanyheter fører til at folk vil ta fornuftige valg.



– Det vi kan gjøre, er bidra til å støtte oppunder organisasjoner og partier som faktisk kan gjøre noe. Hvis du er bekymret for klimaendringer bør du ikke stemme partier som ikke prioriterer det.



– Smelter så fort

Konsekvensene av klimakrisen har aldri vært større. Den ferske rapporten peker blant annet på tilbaketrekningen av isbreer i Nord-Amerika og Europa og av sjøis i Antarktis.



– Det som også slår meg, er at havet var så varmt. Deler av det var knyttet til El Niño, men dette værfenomenet kan ikke knyttes til at det var så varmt i Nord-Atlanteren, mener Benestad ved Meteorologisk institutt.

Han viser til at store deler av kloden var dekket av det forskerne kaller maritime hetebølger.



– Også i Arktis, som knyttes til at havisen trekker seg tilbake. Vi ser også at isen på Grønland og Antarktis smelter så fort at havet stiger med én millimeter i året. Og i Europa har ti prosent av isbreene smeltet bort de siste to årene.

I Norge og Europa har man blant annet sett hvordan klimaendringer påvirker kjente skisteder.

FORSVINNER: Smeltevann renner ut fra Grønlandsisen, her i juli 2022. Foto: Kerem Yücel / AFP

Sist uke advarte EU om katastrofale følger av klimaendringene for Europa dersom det ikke straks tas besluttsomme grep om tilpasning.

Dersom utslippene fortsetter som i dag, vil den gjennomsnittlige globale temperaturen sannsynligvis nå 1,5-gradersgrensen en gang mellom årene 2030 og 2050.

Og i løpet av de neste fem årene er det 66 prosent sannsynlighet for at gjennomsnittstemperaturen er over 1,5 grader i minst ett år, mener WMO.



– Også lyspunkter

Rapporten gir likevel noe håp, mener klimaforsker Benestad.

– Det er også noen lyspunkter: at fornybar energiproduksjon har økt med 50 prosent siden 2022, sier han og viser til at dette er en kraftig utvikling, både prosentvis og i faktisk utbygging.

– Den biten går riktig vei, men problemet er at vi pumper opp kull, olje og gass, og at klimagassene går ut i atmosfæren. Rapporten skriver at det er billigere å ta tak i klimaendringene enn å la de utspille seg med alle konsekvensene som ekstremværet medfører.

KLIMAFORSKER: Rasmus Benestad ved Meteorologisk instiutt. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Men Benestad mener samtidig at rapporten er tydelig:

– Det er ganske voldsomme konklusjoner. Dette skjer ikke av seg selv. Men vi må ikke miste motet, for vi kan gjøre noe med det. Det handler om hvordan vi tenker, hvordan vi jobber og samarbeider.

Nå er han spent på hvordan den ferske WMO-rapporten vil påvirke FNs neste klimatoppmøte og om den gir et grunnlag for nye og bedre avtaler mellom verdens land.

– Kommer det frem noe uventet i rapporten?

– Ja, WMO går utover grensene til meteorologien og omtaler blant annet klimafinansiering og fornybar energi, sier Benestad.

Han trekker også frem at de tar med Verdens matvarefonds (WFP) budskap og omtaler sosiale og samfunnsmessige forhold.