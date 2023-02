2000 russere dør per 100 meter de tar øst i Ukraina

Ifølge etterretning fra Nato mister Russland så mye som to tusen soldater per hundre meter land de tar i Øst-Ukraina nå, skriver The Times.

Generalsekretær Jens Stoltenberg sa tidligere denne uka at russerne har satt inn en offensiv nå, etter at en rekke vestlige land har lovet Ukraina flere hundre stridsvogner.

– Jeg tror det er ingen som har et helt klart bilde over hvor mange soldater Russland har mistet i krigen, antagelig heller ikke russiske myndigheter, sier seniorforsker Una Hakvåg hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Det er imidlertid ingen tvil om at dødstallene er høye og at Russland – og antagelig også Ukraina – de siste ukene har tapt mange soldater i kampene i Donbas, særlig rundt Bakhmut, men det er også rapportert om store dødsfall andre steder langs frontlinja.

– Veldig patetisk

Den nye russiske offensiven imponerer ikke USA.

– Russland har erklært at de er i gang med en ny offensiv. Vel, hvis dette er det de har, er det veldig patetisk, sier undersekretær Victoria Nuland i USAs utenriksdepartement til CNN.

Nuland opplyser at Russland i noen kategorier har mistet mer enn halvparten av sitt militære utstyr.

– Det mest interessante spørsmålet er om det russiske folket vil akseptere dette, gitt at mange av deres sønner som dør, sier Nuland.

Basert på ukrainske tall

Una Hakvåg påpeker at estimatene som Pentagon og britisk etterretning offentliggjør, ligger tett opptil estimatene fra det ukrainske forsvarsdepartementet.

– Britene påpekte selv i forrige uke at de baserer seg på opplysninger de får fra det ukrainske forsvaret og at de ikke selv har verifisert tapstallene. De konkluderte med at tallene kan være noe oppblåste, men at trenden trolig er riktig, sier Hakvåg.

RUSSLAND-EKSPERT: Una Hakvåg er seniorforsker ved FFI, med Russland som spesialfelt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Ukrainske myndigheter har rapportert om sterk økning i antall drepte russiske soldater de siste ukene.

– Dette stemmer også med rapportene fra BBC/Mediazona, som de siste 2 ukene fant mer enn 1500 nye soldatdødsfall rapportert i russiske lokale medier, sier Hakvåg.

Får bonuslønn per kilometer

Ukrainsk etterretning hevder at Russland nå betaler soldater kronetillegg for hver kilometer de rykker frem.

– Denne typen opplysninger er vanskelig å verifisere. Det vi vet, er at det har vært vanlig praksis i Russland å betale ut engangsbonuser, gjerne i kontanter, til soldater som melder seg til tjeneste i militæroperasjoner, sier Hakvåg.

OFRER MANGE: Russlands president Vladimir Putin legger ned blomster under en minnestund ved Den ukjente soldats grav i mai 2022. Foto: Anton Novoderzjkin / Reuters / Sputnik

Hun viser til at dette ble gjort under Syria-krigen og i de første fasene av den pågående invasjonen i Ukraina.

– Hvis opplysningen er sann, er det likevel tvilsomt at den vil ha noen innvirkning på soldatadferden. Dersom pengene betales ut i etterkant, har russiske soldater hverken noen garanti for at de overlever slaget eller for at de faktisk vil få pengene. Hvis pengene derimot betales ut i forkant, har soldatene ikke noe egentlig insentiv for å risikere mer enn de ellers ville ha gjort, avslutter Russland-eksperten.