19.000 evakuert fra grensen i Kirgisistan etter sammenstøt

Om lag 19.000 mennesker er evakuert fra grenseområder i Kirgisistan etter at det brøt ut kamper med nabolandet Tadsjikistan. Våpenhvilen oppgis å være brutt.

De evakuerte bor i landsbyer i Batken-provinsen i Kirgisistan, opplyser Røde Halvmånes kontor i regionen.

De evakuerte får nå husly og psykologisk støtte, ifølge organisasjonen.

Helsedepartementet i Kirgisistan opplyser at to mennesker er drept, deriblant ei 15 år gammel jente, etter at konflikten blusset opp. 55 andre er såret, hvorav de fleste er innlagt på sykehus.

Skylder på hverandre

Det er uklart hva som er bakgrunnen for opptrappingen. Grensevakter på kirgisisk side av grensen anklager tadsjikiske styrker for å ha begynt å skyte mot dem tidlig fredag morgen, og også for å ha skutt granater mot kirgisiske stillinger, deriblant en flyplass.

På tadsjikisk side av grensen hevdes det at kirgisiske styrker bombarderte landsbyer ved grensen med «alle typer tunge våpen og skytevåpen».

Ny skyting etter våpenhvile

Det ble fredag formiddag meldt at landene var enige om en våpenhvile som skulle tre i kraft fredag klokka 16 lokal tid. Men fredag kveld anklaget Kirgisistan nabolandet for igjen å ha skutt mot kirgisiske grensevakter.

De to sentralasiatiske landene har i mange år vært uenige om hvor grensen mellom landene skal gå.

Også i 2021 blusset konflikten opp. Da ble 50 personer drept. Angrepene ble utløst av en konflikt om vannrettigheter samt Tajikistans installering av overvåkingskameraer.

Russland har tatt rollen som megler mellom de to tidligere sovjetrepublikkene, men må nå bruke store ressurser på krigen i Ukraina.