190 nordmenn strandet i Israel

De håpet intenst at de skulle fly hjem til Norge i natt. Nå er de fortvilet og strandet på ubestemt tid. – Vi er nå i en vanskelig situasjon.

Etter planen skulle et fly med nærmere 200 norske statsborgere forlate Israel mandag ettermiddag.

Dette flyet er nå kansellert. Det bekrefter Bjarte Ystebø til TV 2.

Ystebø hadde chartret flyet fra Cyprus Airways, som skulle gå direkte fra Tel Aviv til Oslo.



STRANDET: Bjarte Ystebø har chartret flyet fra Tel Aviv til Norge, da han og kona Linda har fungert som reiseledere for en gruppe på 71 personer, i regi av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ). Foto: Privat

– Vi er nå i en vanskelig situasjon. Flyet som vi ble lovet, kommer ikke til å gå i kveld. Vi vet ikke hvordan det blir videre. Vi har ikke gitt opp håpet om at vi kan fly tirsdag, men situasjonen er helt uoversiktlig, sier Ystebø.

Panikk i avgangshallen

Ystebø forteller at mange i gruppen deres har opplevd sterke inntrykk mandag, både evakuering og panikk i avgangshallen etter at det har vært flere rakettnedslag i området rundt flyplassen.

– 190 nordmenn er nå strandet i Israel, og våre appeller til UD om hjelp har ikke ført fram. Det opplever vi uansvarlig, sier Ystebø.

TV 2 har vært i kontakt med UD som på nåværende tidspunkt ikke er kjent med at flyet er kansellert.



Ved 20.30-tiden mandag kveld vet ikke Ystebø hva som skjer med han og de andre strandede nordmennene.

– Noen vil overnatte på flyplassen, mens andre vil ta seg ut av terminalen og kjøre til hoteller eller andre overnattingsmuligheter. sier Ystebø.

Fortvilet



Haakon Auke (45) er én av nordmennene som skulle ha vært om bord i det chartrede flyet.



Nå er han svært fortvilet.

– Jeg vil bare hjem, sier Auke og kjemper mot tårene.

VIL HJEM: Haakon Auke (45) på flyplassen i Tel Aviv mandag kveld. Foto: Privat

45-åringen og familien kom til Israel fredag kveld, og skulle etter planen feriere i Israel i ni dager.

Men lørdag morgen våknet de av trykket fra rakettene som haglet. Hamas iverksatte da et omfattende rakettangrep mot Israel.

HØYE DØDSTALL: På mindre enn tre dager er minst 1460 mennesker drept i det massive angrepet. Foto: AFP

Auke og familien var sjokkert over hvor massivt angrepet var. Søndag bestemte de seg for å prøve å komme seg tilbake til Norge.

Men det skulle ikke være enkelt.

Kom bort fra familien

Mandag kom Auke og reisefølget til flyplassen i Tel Aviv. De tviholdt da på håpet om at det chartrede flyet skulle ta dem hjem.

Men bare etter få minutter på flyplassen gikk rakettalarmen, og de måtte på ny søke tilflukt i bomberommet.

Her kom Auke bort fra resten av familien, da brast det over for 45-åringen.

– Jeg finner ikke familien min. De er et annet sted i dekning. Men jeg ville veldig gjerne hatt de sammen med meg her nede i bomberommet. Forhåpentligvis ser jeg dem igjen snart, sier han før han bryter ut i tårer.

Minst 1460 mennesker drept

Etter at palestinske Hamas gikk til angrep på Israel på flere fronter lørdag, erklærte Israel krig.

På mindre enn tre dager er minst 1460 mennesker drept.



BOMBER: Israel har angrepet over 1000 mål på Gazastripen. Flere boligblokker er jevnet med jorden. Foto: AFP

Mandag kveld melder israelsk TV at antallet drepte israelere nå har passert 900, flere av dem utlendinger.

Samtidig opplyser helsemyndighetene på Gazastripen at minst 560 palestinere er drept i israelske luftangrep siden lørdag.



Hamas-angrepet er det største og dødeligste Israel har opplevd siden Jom Kippur-krigen, som startet nøyaktig 50 år og én dag tidligere.