19-åring dømt for rasistisk massedrap etter bråk i retten

Amerikanske Payton Gendron ble forsøkt overfalt i retten da han onsdag fikk sin straff for ti rasistisk motiverte drap.

19 år gamle Payton Gendron er dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse for ti rasistisk motiverte drap i Buffalo, New York i fjor.

SUPERMARKED: Dette bildet er tatt dagen etter skytingen på dette supermarkedet. Foto: Matt Rourke/AP

Det var på forhånd forventet at Gendron ville få ovennevnte dom for masseskytingen i et supermarked 14. mai 2022.

Det er ingen dødsstraff i delstaten New York, der Buffalo befinner seg, men han risikerer dødsstraff hvis han senere blir dømt etter føderale anklager.

Tidligere, i retten, var Gendron blant annet blitt kalt «en feig rasist» av en kvinne som mistet sin 86 år gamle bestemor under angrepet.

Dramatikk i rettssalen

Selve straffeutmålingen ble imidlertid mer dramatisk enn forventet.

OVERFALT: Tiltale ble forsøkt overfalt av mannen i grå joggedress. Foto: POOL/Derek Gee/Reuters

Mens Barbara Massey, søsteren til en av ofrene, forklarte retten hvordan masseskytingen har påvirket henne, stormet en mann i grå joggedress mot tiltalte.

Mannen forsøkte å overfalle den 19 år gamle gjerningsmannen.

Han ble imidlertid stoppet før han fikk tak i Gendron, som ble ført ut av rettssalen av sikkerhetsvakter.

– Jeg gjorde noe grusomt

I tillegg til de 10 personene som mistet livet ble også tre personer skadd ved Tops Friendly Market, før drapsmannen overga seg til politiet.

– Han gikk ut av bilen og var utstyrt med mye våpen. Han hadde taktisk utstyr og hjelm. Han hadde et kamera som direktesendte hendelsen, sa politisjefen Joseph Gramaglia på en pressekonferanse.

TILTALTE: Drapene var rasistisk motivert. Foto: POOL/Derek Gee/Reuters

Ifølge tiltalen har Gendron forklart at han gjennomførte masseskytingen «for den hvite rases fremtid».

I retten beklaget han drapene.

– Jeg gjorde noe grusomt den dagen. Jeg skjøt og drepte mennesker fordi de var svarte. Når jeg ser tilbake på det nå, kan jeg ikke begripe at jeg gjorde det. Jeg trodde på det jeg leste på internett og reagerte ut ifra hat. Jeg kan ikke gjøre det om nå, men jeg skulle ønske det var mulig, sa Gendron.