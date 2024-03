170 mennesker drept i angrep i Burkina Faso: – Et mønster

URO: Situasjonen i Burkina Faso er urolig. Her er statsoverhode Ibrahim Traore på en seremoni for å minnes falne soldater i 2022. Foto: Olympia de Maismont / AFP / NTB

Rundt 170 mennesker er drept under et angrep mot tre landsbyer nord i Burkina Faso. Flyktninghjelpen mener de siste angrepene i landet viser et tydelig mønster.

– Dette har gradvis forverret seg siden vi etablerte oss der i 2019, sier Pål Nesse fra Flyktninghjelpen.

De siste ukene har Burkina Faso blitt rammet av flere angrep. Minst tre av dem skjedde på en og samme dag.

De siste kjente angrepene i Burkina Faso skjedde den 25. februar i landsbyene Komsilga, Nodin og Soroe i Yatenga-provinsen.

Minst 170 personer ble drept. Blant de drepte er flere titalls kvinner og barn.

– Slik vi forstår det, så er dette sivile ofre.

Angrepet skal nå etterforskes. Talsperson for påtalemyndigheten i området, Aly Benjamin Coulibaly, omtaler drapene som henrettelser.

Ifølge Reuters, er omstendighetene rundt angrepene fremdeles ukjent. Det heller ikke kjent hvem det er som står bak.

Flere angrep samme dag

Angrepene har vært mange. Situasjonen i Burkina Faso har forverret seg de siste årene.

Samme dag som de 170 henrettelsene nord i Burkina Faso, skjedde minst to andre angrep.

Ett av angrepene skjedde mot en moské på den østlige delen av landet. Flere titalls mennesker ble drept i angrepet, opplyser sikkerhetskilder til AFP.

Det andre angrepet skjedde ved en katolsk kirke nord i landet, der minst 15 sivile ble drept.



Ingen har ennå tatt på seg skylden.

– Et mønster

Burkina Faso har siden 2015 kjempet mot et jihadistisk opprør som smittet over fra nabolandet Mali. Opprørene knyttes til al-Qaida og IS.

Mange av angrepene er rettet mot kirker og kristne ledere. I flere av angrepene er det ulike jihadist-grupper som anklages for å stå bak.



– Dette inngår i et mønster av væpnede angrep i Burkina Faso utført av ulike opprørsgrupper, sier Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.

PÅPEKER MØNSTER: Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen ser at situasjonen i Burkina Faso har forverret seg betraktelig siden 2019. Foto: Flyktninghjelpen.

Organisasjonen har rundt 200 ansatte plassert i Burkina Faso. De siste årene har deres arbeid blitt betydelig begrenset.

– Det er så usikkert. Det er få journaliser som jobber i beleirede områder. Her er det vanskelig for humanitære organisasjoner som oss å slippe inn.

Flyktninghjelpen anslår at to millioner mennesker er internt fordrevne i Burkina Faso.

– Det er nemlig vanskelig å komme seg ut av landet, sier Nesse videre.

Jo mer lukket landet blir, jo vanskeligere er det å få oversikt over alle angrepene, påpeker han – og det er de uskyldige sivile som betaler prisen.

Vil ut av Ecowas

I slutten av januar kom nyheten om at Junta-styrte Niger, Mali og Burkina Faso skulle forlate den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas.

Alle de tre landene styres av militærjuntaer.

Ecowas-president Omar Touray omtalte de tre landenes beslutning om å forlate organisasjonen som «forhastet».

I STRID: Ecowas sin president, Omar Touray, er i uenighet med Burkina Faso, Niger og Mali. Foto: Kola Sulaimon / AFP / NTB

Han hevdet landene ikke oppfylte kravene for å gå ut av gruppen, men spesifiserte ikke hva slags regler som var brutt.

Pål Nesse fra Flyktninghjelpen vil ikke trekke koblinger mellom de siste voldelige angrepene og Burkina Fasos utmelding av Ecowas.

– Det har vært en strid mellom landene og Ecowas en tid, men vi kan ikke si at utmeldingen i seg selv har forverret angrepene. Disse er heller et uttrykk for politiske konflikter i det enkelte land og i regionen.

Som EU

De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (Ecowas) ble stiftet i 1975.

Medlemslandene har et omfattende økonomisk og politisk samarbeid, og flere av landene har også innført en felles valuta, vestafrikanske franc.

likhet med EU er Ecowas grunnlagt på felles traktater. Viktige prinsipper er likhet, solidaritet, samarbeid, menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet.

Mauritania var med på å grunnlegge Ecowas, men meldte seg ut i 2000. Marokko søkte om medlemskap i 2017.