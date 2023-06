17-åring tjente ­«betydelig sum» på Minecraft-salg

MINECRAFT: 17-åringen fikk et betydelig beløp for Minecraft server. Foto: Lomond skole

17-åringen tjente en betydelig sum på Minecraft. Pengene skal han bruke på et nytt hjem til sin mor som flyktet fra krigen i Ukraina.

Minecraft er for mange et populært spill, men for 17-åringe Maksym Gavrylenko, fra Ukraina, ga spillet en god forretningsmulighet.

Nå har 17-åringen solgt serveren som han drev fra soverommet sitt på internatskolen i Skottland.

Fortjenesten bruker gutten på en bolig til sin mor. Hun måtte flykte fra krigen i Ukraina.

– Jeg er veldig stolt over at jeg klarte å gjøre lidenskapen min til en lønnsom bedrift, og planlegger å gjøre stas på min mor, sier Gavrylenko til The Independent.



Moren bor for tiden hos venner i Portugal, men planlegger å flytte nærmere sønnen.

– Det vil gjøre alle timene brukt på dette prosjektet verdt det, sier han om å kjøpe en bolig til sin mor.

BUSINESS: Den ukrainske 17-åringen har laget en business ut av spillet. Foto: Damian Dovarganes/AP

Resten av familien hans befinner seg fortsatt i Ukraina.



Besteforeldrene hans befinner seg i Kyiv, og søsteren hans ble igjen i landet da kjæresten hennes måtte melde seg til militær tjeneste.

Han hadde aldri trodd han skulle tjene såpass mye på å selge forretningen.

– Vi hadde aldri forestilt oss at det skulle utvikle seg til en levedyktig forretningsmulighet, men med veiledning fra broren min som jobber innen teknologi og skolen, ble jeg oppfordret til å utforske mulighetene for å gjøre det til noe større, sier Gavrylenko

SPILL: Et barn spiller videospillet Minecraft på Minecon-stevnet i London 4. juli 2015. Foto: Matthew Tostevin/Reuters

Imponert rektor

Suksessen hans kommer etter at han flyttet fra Ukraina til Skottland i 2021 og kjøpte en lite brukt Minecraft-server for tusen pund, og i årene som fulgte gjorde han og to venner endringer som resulterte i en enorm økning i spillere.

Serveren lar spillere fra hele verden koble seg til og spille sammen.



Annonsører ble nysgjerrig på serveren, og verdien økte. På grunn av tilstrømningen ble et lukrativt tilbud gitt av et teknologifirma, dette ble akseptert i mai i år.

Tenåringen har nå søkt på både britiske og andre utenlandske universitet der han ønsker å studere bedriftsledelse.

Johanna Urquhart, rektor ved Lomond School, sier at det Maksym hadde oppnådd var helt utrolig.

– Jeg er ikke i tvil om at dette ikke vil være det siste vi hører om en av Maksyms forretningsforetak, sier hun.