16-åring ringte på feil dør – ble skutt

Foreldrene til Ralph Yarl spurte torsdag 13. april om han kunne hente de yngre brødrene sine og ga ham adressen 115th Terrace i Kansas City. 16-åringen husket feil adresse og ringte på 115th Street i stedet.

Da ble han skutt to ganger.

Det ene skuddet traff ham i hodet. Det andre i armen.

Han ligger nå på sykehus, i kritisk tilstand.

Huseieren ble arrestert og holdt i 24 timer, mens politiet jobbet med avhør og bevisinnhenting. Deretter ble han løslatt.

– Til tross for de alvorlige skadene og den kritiske tilstanden, er Ralph i livet og på bedringens vei, sier advokatene S. Lee Merritt og Benjamin Crump, som representerer familien hans.

Søndag demonstrerte folk i gatene i Kansas City, ifølge CNN. Folkemengden ropte «Rettferdighet for Ralph» og bar plakater hvor det sto «Det er ingen forbrytelse å ringe på en dør».

Familien krever at huseieren blir stilt for retten.

CNN skriver at politiet «foreløpig ikke har informasjon som tilsier at dette var rasistisk motivert», men politisjefen sier samtidig at han «anerkjenner raseelementet i denne saken».

Politiet i Missouris største by etterforsker saken videre.

Hittil i 2023 har mer enn 5300 mennesker i USA mistet livet på grunn av skytevåpen, ifølge Gun Violence Archive.