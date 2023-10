16-åring i politiets søkelys i forbindelse med Emiles (2) forsvinning

Politiet har gjennomsøkt boligen til tenåringen – nå kommer det fram flere detaljer om hvorfor politiet viser interesse for tenåringsgutten.

Det har snart gått fire måneder siden den to år gamle gutten, Emile, forsvant sporløst fra besteforeldrenes feriested i Haut Vernet i de franske alpene.

I forrige uke ble det kjent at politiet gjorde omfattende undersøkelser i og rundt et gårdshus noen kilometer unna landsbyen Haut Vernet.

I politiets søkelys

En 16 år gammel gutt som har havnet i politiets søkelys bor på denne gården sammen med sin mor.

Utover at politiet hadde fått flere tips om gutten, og at han tidligere har vært involvert i mindre kriminelle forhold, ble det presisert at det ikke var nok til å gi 16-åringen mistenktstatus i saken.

Nå kommer det fram flere detaljer om hvorfor politiet har vist interesse for tenåringen.

LANDSBY: Den lille alpelandsbyen består av en klynge hus som ligger i enden av en landevei Foto: BFM

Høylytt krangel

Samme morgen som Emile forsvant, 8. juli, skal 16-åringen ha blitt skjelt ut av Emiles bestefar utenfor besteforeldrenes feriested.

Tidligere på sommeren hadde tenåringen jobbet med å flate ut et område i hjerte av landsbyen.



Bestefaren anklaget 16-åringen for å ha forårsaket en skade på husveggen hans med traktor-skuffen mens han kjørte gjennom den trange gaten i landsbyen i forbindelse med dette arbeidet.

En av de to siste vitnene som så Emile i live, er fetteren til denne 16-åringen.

– Han ropte så høyt til fetteren min tidlig om morgenen at han vekket meg. Det er ikke første gang. Han roper på alle, sier denne unge mannen til BFM Dici.

OMFATTENDE SØK: Hver gresstue, bekk, bygning og bil i landsbyen er undersøkt. Foto: Nicolas Tucat

Ifølge vitnet svarte ikke fetteren på utskjellingen, men søkte tilflukt hos ham før de to søskenbarna dro for å forflytte kyr på et jorde.

Traktor-spørsmålet

16- åringen skal flere ganger ha blitt tatt for uvøren kjøring med traktor i området, men denne dagen var han ifølge fetteren til fots.

Et annet vitne har imidlertid sett en traktor i landsbyen denne morgenen, men han klarte ikke gjenkjenne sjåføren.

En av politiets teorier på Emiles-forsvinningen er at gutten har blitt påkjørt, eller utsatt for en eller annen ulykke, og at hun har gjemt liket hans.

ETTERFORSKER: Politiet har i perioder holdt den lille grenda avstengt for besøkende mens de har etterforsket saken Foto: BFM

Fetteren er irritert over politiets fokus på 16-åringen, og ryktene som sirkulerer i området.

– Et barn forsvinner, og politiet ser på en ung person som ikke hadde noe med det å gjøre. Folk vet ikke hva de snakker om, sier fetteren.

Telefonsamtale

De to søskenbarna er nær i alder og gode venner. Den samme ettermiddagen Emile forsvant, skal 16-åringen ha ringt til fetteren. Denne samtalen har politiet vist interesse for.

– Han er fetteren min. Jeg ser ikke hva som er galt med det, sier vitnet som er avhørt av politiet flere ganger.

Selv om de snakket på telefon, kan ikke fetteren forklare hvor 16-åringen befant seg lørdag ettermiddag. 16-åringen hevder selv at han ikke var i nærheten av landsbyen da Emile forsvant.

SØK: Det er gjort omfattende søk etter Emile. Denne grumsete innsjøen ble grundig undersøkt av to dykkere Foto: BFM

16-åringens fetter var en av to vitner som så Emile på vei nedover fra besteforeldrenes feriehus like før han forsvant.

Det er ikke kjent om det var han som endret forklaringen sin om hvilken vei gutten gikk.

16-åringen omtales som en hyggelig, men enkel gutt av naboer. Han har også hisset på seg landsbyboere for å kjøre fort på traktorer og firhjulinger, uten å forstå alvoret i dette. ifølge BFM.

Ung bonde

Gutten har hatt hjemmeundervisning hele livet, og vier livet til gårdsdrift.

OMFATTENDE SØK: Verken droner, telefonsporing eller flere hundre avhør har ført politiet nærmere svar på hva som har skjedd med Emile. Foto: Nicolas Tucat

Politiet gjorde tidlig grundige undersøkelser av traktoren gutten brukte. Sist tirsdag ble huset, gårdsbygninger og eiendommer gjennomsøkt med hunder og droner.

Politiets omfattende etterforskning har så langt ikke gitt svar.

Fremdeles vet ingen hva som skjedde med Emile lørdag ettermiddag 8. juli. Politiet utelukker verken drap eller kidnapping.

En kidnapping er eneste realistiske mulighet for at Emile fremdeles er i live.