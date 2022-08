150 000 tomater skapte problemer på motorveien

Den noe uvanlige trafikkstansen startet med en trafikkulykke på Interstate 80 motorveien i California natt til mandag.

En lastebil fylt til randen med tomater, som var involvert i ulykken, fikk sleng på hengeren og havnet over midtrabatten.

Dermed var skaden gjort og mer enn 150 000 tomater havnet utover den trafikkerte veien. Tomatene skal ha vært like store som en knyttneve, ifølge The New York Times.

UVANLIG SYN: De mange tomatene så ut som tatt ut av en populær vits Foto: California Highway Control

– Dette førte til at veien ble dekket i rundt 60 centimeter med rød saus, sa politibetjenten Jason Tyhurst.

Bilene som kom kjørende bak lastebilen, endte opp med å kjøre over tomatene i veibanen. Dette skapte ifølge The New York Times en farlig blanding av tomater, olje og skitt.

– Når disse tomatene treffer asfalten, er det som å gå på is, sa Tyhurst.

Som følge av sørpen som oppstod, kolliderte syv biler i morgentimene.

– En bil ble sittende fast på den glatte veibanen og deretter truffet av et annet kjøretøy. Tomatene forårsaket raskt en kjedekollisjon da en annet bil traff de to kjøretøyene. Til slutt var det kontakt mellom sidene på to biler, sa Tyhurst.

Veien ble etter hvert åpnet, etter at tomatene hadde blitt ryddet vekk.