15-åringens foreldre: – Hun er moden for alderen

Fredag kveld sprakk nyheten om at den danske politikeren Mike Villa Fonseca er kjæreste med en 15 år gammel jente.

Politikeren stod fram med nyheten selv fordi han opplevde «økt interesse» for forholdet.

Samme dag valgte Fonseca å melde seg ut av sitt eget parti Moderaterna.

I Danmark er den seksuelle lavalderen 15 år, og forholdet innebærer dermed ikke et direkte lovbrudd. Forholdet bryter derimot mot partiets egne regler, som sier at en ikke skal ha seksuelle relasjoner med personer under 18 år.

Søndag melder danske TV2 at Fonseca skal være anmeldt for grooming.

Grooming går ut på at en voksen person avtaler å møte et barn med hensikt om å begå et seksuelt overgrep.

Politiet bekrefter at de lørdag kveld har mottatt en slik anmeldelse, men ønsker ikke å bekrefte at anmeldelsen dreier seg om den danske politikeren.

Fonseca har heller ikke kommentert den angivelige anmeldelsen selv.

– Vår datter og svigersønn

Overfor det danske nettstedet Ekstra Bladet kommenterer foreldrene forholdet mellom politikeren og deres 15 år gamle datter.

– Det vi hadde fryktet har skjedd. Det er vanskelig å sitte og lese disse tingene når det handler om vår datter og vår svigersønn, sier jentas mor.



I likhet med 15-åringen er foreldrene anonymisert.

Foreldrene forteller at den danske politikeren har vært en venn av familien i rundt fem år. I tillegg skal Fonseca og 15-åringens far ha pleid å møtes gjennom deres felles interesse for motorsykler, skriver det danske bladet.

– Mike har kommet hit i mange år som en venn av familien. Vi kjenner ham og har gjort det lenge, sier 15-åringens far overfor bladet.

For rundt 5 måneder siden fortalte Fonseca jentas foreldre at han og 15-åringen hadde blitt glade i hverandre. Siden den gang har de to vært kjærester.

– Vi stoler på henne og Mike. Hvis vi hadde sperret henne inne og forbudt henne å gjøre dette, hadde hun nok gjort det uansett, og da hadde tilliten blitt brutt, sier foreldrene.

Mener hun er moden for alderen

Jentas foreldre erkjenner overfor Ekstra Bladet at det er en vesentlig aldersforskjell mellom datteren og politikeren, men mener 15-åringen er moden for alderen.

– Hun er moden for alderen – ikke som andre 15-åringer. Men det er vanskelig, forteller moren overfor bladet.



Videre påpeker foreldrene at en aldersforskjell på 13 år ikke ville virket like rart dersom datteren hadde vært over 18 år, og mener det er fordi hun fremdeles er relativt ung at folk flest reagerer.

Til tross for at datteren ifølge foreldrene står støtt i valget sitt om ha et forhold til en 13 år eldre mann, innrømmer de at den voldsomme mediestormen preger henne.

– Hun er bekymret for om hun skal klare å gå på gata og om folk vil se ned på henne. Det er alltid noen som vil synes det er ekkelt. Men omvendt er det også folk som vil synes det er ok. Kjærlighet har ingen alder, sier foreldrene.

De er klar over at folk sannsynligvis kommer til å stemple dem som dårlige foreldre.

Forlot partiet

Nyheten om at Franseca er kjæreste med en 15 år gammel jente ble offentlig kjent etter at politikeren selv gikk ut med nyheten fredag.

Ifølge Ekstra Bladet ble politikerne konfrontert med ryktene av partiformann i Moderaterna mandag samme uke.

Tirsdag skal Franseca ha orientert om forholdet på partiets gruppemøte i Folketinget.



Partiformann Lars Løkke Rasmussen sa til danske TV2 fredag kveld at han aldri hadde sett for seg at Fonseca kunne starte et forhold med et barn.



REAGERER: Partiformann Lars Løkke Rasmussen støtter ikke Fonseca sitt forhold til den 15 år gamle jenten. Foto: Jens Buettner / AP

– Jeg tror ikke det er noen felles respekt for voksne å ha et forhold til en elev som går i åttende klasse. Jeg personlig kan ikke gå god for det, sa Rasmussen overfor danske TV2.