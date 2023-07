12-åringene knivstakk venninne 19 ganger for å glede fiktiv figur

«SLENDER MAN-SAKEN»: Det ble store overskrifter over hele verden i 2014 da to 12 år gamle jenter knivstakk en jevngammel venninne. Dette fotografiet viser Anissa Weier i rettssalen i 2017. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Det er fredag 30. mai 2014 i Waukesha i den amerikanske delstaten Wisconsin. Morgan Geyser fyller 12 år og har invitert venninnene Anissa Weier (12) og Peyton Isabella «Bella» Leutner (12) på overnattingsfest.

Dagen etter den hyggelige bursdagsfeiringen, går de tre jentene ut i skogen på lørdagstur. På vei innover i skogen tar Morgan plutselig frem en kjøkkenkniv og hogger løs på Bella. Hun treffer Bellas bukspyttkjertel, mage, lever, armer og ben. Morgan bommer på en blodåre rett ved hjertet med bare én millimeter. Anissa hjelper til ved å holde Bella fast.

Etter å ha knivstukket Bella 19 ganger, løper Morgan og Anissa av gårde. Bella blir liggende blødende igjen i skogen – kritisk skadet, forlatt for å dø.

Ufattelig nok makter Bella å krabbe ut av skogen og inn i sivilisasjonen. Langs en bilvei blir hun funnet av en tilfeldig syklist som ringer nødnummeret.

HASTES TIL SYKEHUS: Bella ble knivstukket 19 ganger i skogen. Hun overlevde og klarte å krabbe til en bilvei. Her fraktes hun til sykehus etter å ha blitt funnet av en syklist. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Før hun hastes til sykehus, klarer Bella å fortelle politiet at det var hennes 12 år gamle venninner som hadde knivstukket henne.

En stor politijakt etter jentene blir igangsatt, og media kobles inn for å få hjelp fra publikum. Det tar rundt fem timer før jentene blir tatt av politiet.

Morgan og Anissa plasseres i hver sin politibil. Morgan sitter rolig og synger i baksetet på vei til politistasjonen. En politibetjent spør henne hvor de var på vei. «Jeg skulle til skogen», sier Morgan, «fordi jeg vil være med Slender Man».

SLENDER MAN: Dette er én av veldig mange Slender Man-tolkninger. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Slender Man

I juni 2009 arrangerte nettstedet Creepypasta en konkurranse hvor det ble oppfordret til å sende inn falske, overnaturlige bilder som var såpass overbevisende at de så ekte ut.

Florida-mannen Eric Knudsen sendte inn to Photoshop-skapte bilder som viste en høy, tynn og ansiktsløs figur – med livsfarlige tentakler – som bodde i skogen og jaget barn. Knudsen kalte figuren Slender Man.

Slender Man gikk raskt viralt og ble et internettfenomen.

I politiavhør forteller Anissa og Morgan at de er bunnløst fascinert av Slender Man. De hadde diskutert og snakket så mye om den fiktive figuren, at de gradvis begynte å tro at han var ekte. Jentene forteller videre at de ble bekymret over at Slender Man skulle drepe familiene deres.

Deres løsning for å redde seg selv og familiene, var å komme på godsiden til Slender Man og bli representanter for ham. Men for å vinne hans tillit, kom de frem til at de måtte ofre et barn.

Dette var motivet for drapsforsøket på Bella.

Psykologiske undersøkelser av jentene konstaterer at begge er i psykisk ubalanse, og at Morgan er i en tidlig fase av schizofreni. Hun har i lang tid opplevd hallusinasjoner, og ifølge foreldrene har Morgan flere fantasivenner.

ARRESTERT: 12-åringene Anissa Weier og Morgan Geyser ble arrestert rundt fem timer etter de knivstakk venninnen Bella 19 ganger. Foto: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

Risikerte 45 år i fengsel

I delstaten Wisconsin må man ikke være myndig for å bli stilt i retten som voksen – det er opp til retten å avgjøre. Det brutale drapsforsøket gjør at Anissa og Morgan stilles som voksne i rettssaken, tiltalt for forsøk på overlagt drap – en ugjerning med en strafferamme opp mot 45 år i fengsel.

Under rettssakene på sensommeren og høsten 2017, erklærer Morgan seg skyldig i forsøk på overlagt drap. Hennes psykiske tilstand gjør at hun slipper rettssak, og blir dømt til å sone 40 år til livstid på et sykehus.

Anissa erklærer seg skyldig i en redusert tiltale: Forsettlig drapsforsøk. Retten avgjør at Anissa også lider av en mental forstyrrelse som krever behandling, ikke fengsel. Anissa dømmes til å tilbringe 25 år på sykehus.

LØSLATT I 2021: Anissa Weier og Morgen Geyser ble løslatt i 2021 under strenge vilkår. Her er de fotografert under rettssakene i 2017. FOTO: «Mysteries and Scandals» / TV 2 Play

I løpet av 2021 blir begge to løslatt, men med ekstremt strenge betingelser og kontinuerlige oppfølginger.

Bella lå på sykehus i en uke etter knivstikkingen, og lever i dag et normalt liv. I 2019 ble hun spurt av ABC News om hva hun ville ha sagt til Morgan om de hadde møttes:

– Jeg ville nok ha takket henne. Jeg ville sagt: «På grunn av hva du gjorde, så har jeg det livet jeg lever nå». Jeg er veldig, veldig glad i livet mitt, og jeg har en plan for fremtiden. Jeg hadde ingen plan da jeg var 12, men nå har jeg det – på grunn av alt jeg gikk gjennom.

True crime-serien «Mysteries & Scandals» er tilgjengelig på TV 2 Play.