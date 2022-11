12-åring ofret livet for å redde Aprizol (14)

En tolv år gammel gutt ofret seg selv for å redde vennen sin etter jordskjelvet i Indonesia.

OVERLEVDE: 14 år gamle Aprizal Mulyadi forteller at han ble reddet av en venn, som selv endte opp med å miste livet. Foto: Adek Berry / AFP / NTB

Aprizal Mulyadi (14) var på skolen som vanlig da det kom et jordskjelv. Plutselig befant han seg begravd i ruiner.



Hans tolv år gamle venn Muhammad Zulfikar klarte å dra ham ut.



Så kollapset taket idet Zulfikar gikk for å hjelpe en annen venn.



Zulfikar ble selv begravd. Ingen klarte å redde ham i tide.



– Jeg klarte ikke å hjelpe ham, for beina og ryggen min ble skadet. Da han ble fanget, sa han til meg at jeg måtte redde meg selv, sier Aprizal Mulyadi til nyhetsbyrået AFP.

REDNINGSMANNSKAP: Redningsmedlemmer i Indonesia bærer et offer etter jordskjelvet nær byen Cianjur. Foto: AJENG DINAR ULFIANA/Reuters

Minst 268 døde

Redningsarbeidet pågår tirsdag fortsatt for fullt. Dødstallet har steget til 268 personer. Mange av de omkomne er skolebarn.



Et høyt antall mennesker er fortsatt savnet.



Byråsjef Suharyanto fortalte journalister at ytterligere 1083 mennesker ble skadet i jordskjelvet med en styrke på 5,6 som rammet mandag ettermiddag nær byen Cianjur.

Skjelvet sendte livredde innbyggere på flukt ut i gatene, og fikk bygninger i byen til å kollapse.

SKADET: En lokal innbygger bærer sin skadde datter etter jordskjelvet. Foto: ADITYA AJI/AFP

Kunne vært ofre

En kvinne fortalte The Associated Press at da jordskjelvet rammet, begynte hjemmet hennes å «riste som om det danset».

– Jeg gråt og tok umiddelbart tak i mannen min og barna, sa kvinnen med navn Partinem.

Huset hennes kollapset kort tid etter at hun rømte med familien.

– Hvis jeg ikke dro dem ut, kunne vi også ha vært ofre, sa hun.

KOLLAPS: En lokal innbygger ser på skadde hus i byen sin. Foto: ADITYA AJI/AFP

Myndighetene rapporterte at mer enn 300 mennesker ble alvorlig skadd og minst 600 ble lettere skadet.

Maksimerer søk

I landsbyen Cijedil, nordvest for Cianjur, utløste jordskjelvet et jordskred som blokkerte gater og begravde flere hus, sier Henri Alfiandi, sjef for redningstjenesten.

– Vi maksimerer søkene der det er mistanke om at det fortsatt er ofre etter skjelvet. Teamet vårt prøver også å nå avsidesliggende områder, sa han.

Videre forteller han at for redningstjenesten er alle ofre en prioritet, og at deres mål er å finne dem, redde liv ved å få dem evakuert så snart som mulig og få medisinsk hjelp.

REDNINGSARBEIDERE: De leter etter ofre under kollapsede bygninger. Foto: ADEK BERRY/AFP

De første redningsforsøkene ble hindret av ødelagte veier, broer og strømbrudd. I tillegg var det mangel på utstyr for å hjelpe til med å flytte de tunge betongruinene. Tirsdag hadde strømforsyningen og telefonkommunikasjonen bedret seg.

Lastebiler som fraktet mat, telt, tepper og andre forsyninger fra Jakarta ankom tidlig tirsdag i midlertidige tilfluktsrom. Likevel tilbrakte tusenvis natten i det fri i frykt for etterskjelv.

Presidentbesøk

President Joko Widodo besøkte tirsdag Cianjur for å uttrykke sin medfølelse.

BESØK: Indonesias president Joko Widodo deler ut måltider til lokale barn på et krisesenter under sitt besøk til Cianjur. Foto: Laily Rachev/Indonesian Presidential Palace/REUTERS

– På vegne av meg selv, og på vegne av regjeringen vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse med ofrene og deres familier etter jordskjelvet i Cianjur, sa han etter å ha besøkt overlevende på et krisesenter.

Han lovet å gjenoppbygge infrastruktur, inkludert hovedbroen som forbinder Cianjur med andre byer, i tillegg til å gi statlig bistand opptil 50 millioner rupiah (rundt 30 000 kr) til hver innbygger dersom hus ble skadet.