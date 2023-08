11 til sykehus etter kraftig turbulens

TURBULENS: Et Delta-fly var på vei til Atlanta i USA da de møtte på kraftig turbulens. Foto: Brandon Bell / AFP

11 personer er sendt til sykehus som følge av kraftig turbulens om bord i et Delta-fly fra Milano til Atlanta i USA tirsdag.

Flyet hadde totalt 151 passasjerer og 14 ansatte da turbulensen slo til. De skadde er både personer fra kabinpersonalet og vanlige passasjerer, skriver CNN.

Skadeomfanget hos de involverte er ukjent.

Turbulensen slo til som verst da flyet var rundt 60 kilometer unna endedestinasjonen. Selve landingen ved flyplassen Atlanta Hartsfield Jackson skjedde uten problemer, ifølge det føderale byrået for luftfart.

– Vår største prioritet er å ta vare på passasjerene våre og de ansatte som ble skadd under flyvningen. Vi er takknemlige for den hjelpen flyet fikk fra bakken i det vi landet, opplyser en talsperson fra flyselskapet Delta.

Dette er en av flere nylige hendelser hvor personer har blitt skadd eller dødd som følge av kraftig turbulens det siste året, ifølge CBS News.



I mars mistet en person livet som følge av kraftig turbulens om bord i et fly fra Bombardier på vei fra New Hampshire i USA til Virginia.

Senere i mars møtte et Lufthansa-fly på såpass mye turbulens på vei fra Austin i USA til Frankfurt i Tyskland at de måtte nødlande i Connecticut. Dagen etter ble rundt 20 passasjerer sendt til sykehus som følge av turbulens ved et Condor-fly på vei fra Frankfurt til Mauritius.