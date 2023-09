Utenlandsk mann pågrepet og siktet for spionasje i Norge

En utenlandsk student er pågrepet og siktet for spionasje i Norge. Mannen ble pågrepet av PST fredag kveld, og ble søndag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Det var NRK som omtalte saken først.



– Vi vet ikke helt hva vi står overfor. Vi er i en kritisk og innledende og sårbar fase av etterforskingen, sier politiadvokat Thomas Fredrik Blom i PST til NRK.

Av hensyn til etterforskningen, deriblant bevisforspillelsefare, er han svært ordknapp med tanke på hva han ønsker å dele.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 121, som gjør det straffbart å samle inn hemmelige opplysninger for en annen stat.



Straffeloven § 121 - Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som til fordel for en fremmed stat, terrororganisasjon eller uten aktverdig grunn samler inn eller setter seg i besittelse av en hemmelig opplysning som, om den blir kjent for en slik stat, terrororganisasjon eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder:

a.forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold, b.de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet, c.forholdet til andre stater, d.sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer, e.samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen, eller f.norske naturressurser.

Observerte leiebil

I kjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at den siktede mannens leiebil ble observert ved flere sentrale regjeringsbygg.

– Leiebil er observert på kameraovervåkning samtidig som det gjøres signalutslag rundt Regjeringskvartalet, Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet, samt at observasjonen er gjentatt ved flere anledninger over et begrenset tidsrom, heter det i kjennelsen.

OBSERVERT: Mannens leiebil ble observert utenfor blant annet Statsministerens kontor. Foto: Lise Åserud

I kjennelsen blir det lagt vekt på både bevisforspillelsefare så vel som unndragelsesfare, og retten sier sakens art tilsier at det er flere involverte.

– Sett hen til sakens alvor, er det stor sannsynlighet for at siktede vil benytte muligheten til å påvirke arbeidet med de tekniske enhetene, samt kontakte og påvirke andre involverte, dersom han løslates nå, skriver Oslo tingrett.

POLITIADVOKAT: Thomas Fredrik Blom er politiadvokat i PST og er svært sparsommelig med hva han ønsker å gå ut med i saken. Foto: Hanna Johre/NTB

Nekter straffskyld

Det vises videre til at mannen ikke har tilknytning til Norge, og at det er konkrete og objektive holdepunkter for at han vil reise til sitt hjemland dersom han løslates.

Selv erkjenner mannen ikke straffskyld.

– Pågripelsen, manglende innsyn i dokumentene, opphold på glattcelle og han var svært preget av å sitte hos politiet. Han var ikke forberedt på å gå inn i noe avhør heller, sier forsvarer Aase Karin Sigmond til statskanalen.