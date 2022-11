Ut mot regjeringens beslutning: – Meningsløs hensikt

Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Det har regjeringen besluttet.

Det vil dermed si at hele den voksne befolkningen kan få sin fjerde vaksinedose.

– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Politisk beslutning

Beslutningen fra regjeringen får imidlertid vaksineforsker Gunnveig Grødeland til å reagere kraftig.

– Dette er en politisk beslutning, og ikke en faglig beslutning, slår Grødeland fast.

Vaksineforskeren kan ikke se at regjeringen har et grunnlag for å si at friske folk skal vaksineres en fjerde gang.

– Av det jeg ser av data, tyder det klart på at den friske befolkningen er godt beskyttet med grunnvaksinering på to doser. Det eneste vaksinene kan gjøre er å beskytte mot alvorlig sykdom, sier hun.

FHI anbefaler ikke vaksine

Grødeland mener derfor nytteverdien for den friske befolkningen er svært uklar.

– Jeg tenker det er relevant å spørre regjeringen hva hensikten med vaksinering er. For den eneste hensikten er å hindre alvorlig sykdom, og for den unge og friske befolkningen er det en ganske meningsløs hensikt, sier vaksineforskeren.

TV 2 har vært i kontakt med helse- og omsorgsdepartementet. De har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

FJERDE DOSE: Dersom den voksne befolkningen vil, kan de få tilbud om en fjerde vaksinedose. Det har regjeringen og helseminister Ingvild Kjerkol bestemt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I Folkehelseinstituttet sin anbefaling til regjeringen står det at de vurderer at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav i aldersgruppen 18-64 år.

«Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi vaksinasjonsdekningen er høy, og mange har relativt nylig gjennomgått infeksjon.»

FHI vurderer derfor at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes i anbefalingen om ny oppfriskningsdose.

De holder dermed fast på at anbefalingen om en fjerde dose opprettholdes på 65 år, og at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere aldersgruppen 45-64 i en anbefaling om at de bør vaksinere seg.

– Bedre forberedt

Fra før har personer over 65 år, samt personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskningsdose.

– Vi tilbyr nå en ny oppfriskningsdose til personer over 18 år som ikke er omfattet av anbefalingene. Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

Selv om FHI ikke anbefaler en fjerde dose til denne gruppen, gir de derimot regjeringen grønt lys til å tilby en oppfriskningsdose til de som selv ønsker det.

– Oppfattes ikke som et valg

Grødeland tror imidlertid det er en fare for at befolkningen ikke nødvendigvis forstår forskjellen på en anbefaling og et tilbud fra regjeringen.

– Det er ikke et problem at folk velger å ta flere doser, folk oppfatter et tilbud som en anbefaling. Forrige gang det kom beskjed om en tredje dose, dumpet det inn som en innkalling hos meg, sier vaksineforskeren og legger til:

– Da oppfattes det ikke som et valg, men som en temmelig klar anbefaling.

Det er landets kommuner som vil organisere tilbudet.

– Det er god tilgang på koronavaksine i Norge, og selv om den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år per i dag vurderes som begrenset, vurderer FHI at det bør åpnes opp for at de som selv ønsker det kan få mulighet til å ta en ny dose