USA: Vi følger situasjonen i Peru nøye

Perus tidligere president Pedro Castillo forsøkte å få fjernet nasjonalforsamlingen før de kunne stille ham for riksrett. I stedet ble han arrestert. Foto: Martin Mejia/AP

Onsdag ble en historisk dag i Peru. Først ble presidenten avsatt og pågrepet. Visepresident Dina Boluarte er tatt i ed som landets nye leder. Bakgrunnen for den brå avsettelsen, er at Castillo forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen før de kunne stille ham for riksrett.

Castillos kuppforsøk

Pedro Castillo kunngjorde onsdag unntaksstyre og ville skrive ut valg på en grunnlovgivende forsamling.

Kunngjøringen ble raskt omtalt som et statskupp i både medier og fra flere viktige institusjoner i landet. Politiet og hæren sier de stiller seg bak landets konstitusjonelle orden, og både visepresident Dina Boluarte og det nasjonale justisrådet var raskt ute med å kalle Castillos kunngjøring for et statskupp.

Presidentens avgjørelser kom rett før nasjonalforsamlingen skulle stemme over hans fremtid: Det forelå et forslag om å stille ham for riksrett.

101 ville kaste presidenten

En oversikt det på Twitter av en lokal journalist og forfatter viser at forslaget om kaste presidenten fikk 101 stemmer. Med 130 representanter kreves det 87 stemmer – to tredels flertall – for å avsette presidenten.

Perus nasjonalforsamling møttes umiddelbart etter at presidenten ville oppløse den. Foto: Guadalupe Pardo / AP / NTB

Pågrepet av politiet

Castillo er pågrepet, skrev peruansk politi kort tid etter voteringen. Allerede da omtalte de ham som «eks-president» - på Twitter.

Politiet publiserte et sladdet bilde av en mann i blå jakke som tilsynelatende er den avsatte presidenten.

Senere har politiet slettet innlegget.

Bare noen timer tidligere var Castillo president. Her er han avsatt og pågrepet. Foto: Politiet i Peru/Twitter

Kort tid etter kom en offentlig uttalelse fra Marita Barreto, som koordinerer rettsforfølgelse av korrupsjon i myndighetene. Hun opplyser om at Castillo sitter i varetekt. Flere medier meldte at Castillo ble pågrepet etter at han forlot presidentpalasset i Lima.

USA: han er nå «tidligere president»

USAs utenriksdepartement sier de følger hendelsene i Peru nøye, og ønsker den nye presidenten Dina Boluarte velkommen.

– Slik jeg oppfatter situasjonen, er Castillo nå «tidligere president», på grunn av nasjonalforsamlingens avgjørelse, sier talsperson for USAs utenriksdepartement Ned Price. Han la til at avsettelsen av Castillo var i tråd med demokratiske regler.

På den andre siden legger Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador, som har vært en trofast alliert av Castillo, skylden for utviklingen på «fiendtlige miljø».

Ny president Dina Boluarte er Perus første kvinnelige statsleder. Hun ble tatt i ed onsdag. Foto: Guadalupe Pardo / AP / NTB

Regjeringen til Gustavo Pedro, presidenten i Colombia, oppfordrer til dialog mellom alle politiske parter, og la til at demokratiet krever en anerkjennelse av folkets vilje, som i sin tid fikk både Castillo og nasjonalforsamlingens medlemmer valgt.

Brasil er derimot mer kritisk til Castillo, og kaller hans forsøk på å oppløse nasjonalforsamlingen for et brudd på demokratiet og rettsstaten.

Castillo er landets femte president på snaut fem år. Han utnevnte nylig Perus femte statsminister på 16 måneder.