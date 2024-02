USA og Storbritannia angriper mål i Jemen

HEVNANGREP: USAs president Joe Biden tok imot kistene til amerikanske soldater som ble drept i Jordan. Han har varslet at angrepet ville møtes med hevn. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Lørdag kveld utfører USA angrep mot Iran-tilknyttede mål i Jemen.



Det sier to offisielle amerikanske kilder til nyhetsbyrået Reuters.

USA og Storbritannia sier i en felles uttalelse at de har angrepet 36 houthi-mål på 13 ulike steder i Jemen.

Landene hevder de har angrepet nedgravde våpenlagre, missilsystemer, utskytingssteder og andre mål i Jemen.

Houthi-styrte medier melder at den jemenske hovedstaden Sana er blant stedene som er angrepet, ifølge AFP.

– Sender en klar melding

Houthiene støttes av Iran. De har de siste månedene angrepet mange handelsskip i Rødehavet, angivelig for å protestere mot Israels krigføring på Gaza.



USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier målet med angrepene er å gi en klar beskjed til houthiene.

– Denne kollektive handlingen sender en klar melding til houthiene om at det vil fortsette å få konsekvenser hvis de ikke avslutter sine ulovlige angrep på internasjonal skipsfart og marinefartøy, sier Austin ifølge BBC.

ADVARSEL: USAs forsvarsminister Lloyd Austin advarer houthiene om at angrep mot handelsskip vil få konsekvenser. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB

– Vi vil ikke nøle med å forsvare liv og fri flyt av handel i en av verdens mest kritiske vannveier, sier forsvarsministeren.

Britiske myndigheter sier i en uttalelse at flyvåpenet Royal Air Force deltok i angrepene, ifølge Reuters.

«Vi handlet sammen med våre allierte i USA, med støtte fra mange internasjonale partnere, i selvforsvar og i overensstemmelse med internasjonal lov», heter det i uttalelsen.

Britene hevder det ikke er en eskalering.

Hevnangrep

Fredag kveld gjennomførte amerikanske styrker en bølge med luftangrep mot militante mål i Irak og Syria. 39 mennesker ble drept.

USA sier det er en gjengjeldelse for et droneangrep som tok livet av tre amerikanske soldater i Jordan den 27. januar, og varslet flere hevnangrep.

– Vårt svar begynte i dag. Det vil fortsette på tid og sted etter vårt valg, sa president Joe Biden sent fredag kveld.

ANGREPET: Den amerikanske militærbasen kjent som Tower 22 ble angrepet fredag. USA mener Iran står bak. Foto: Planet Labs PBC/Handout via Reuters / NTB

– USA ønsker ikke en konflikt i Midtøsten eller noe annet sted i verden. Men la alle de som vil oss vondt vite dette: Hvis du skader en amerikaner, vil vi svare, sa Biden.



Hastemøte i FN

Irak reagerte kraftig på USAs angrep i landet fredag. Ifølge en talsperson for det irakiske militæret ble angrepene rettet mot et grenseområde i landet, og de mener det utgjør et brudd på irakisk suverenitet.

– Angrepene er en trussel som kan føre til alvorlige konsekvenser for regionen, sier talspersonen, ifølge Reuters.

Den anspente situasjonen i Midtøsten har gjort at FNs sikkerhetsråd skal holde hastemøte mandag.

Det var Russland som først ba om møtet.

– Vi har krevd et hastemøte i FNs sikkerhetsråd om trusselen mot fred og sikkerhet som USAs angrep på Syria og Irak har skapt, sier den russiske FN-diplomaten Dmitrij Poljanskij.