USA har bedt Norge bidra i Rødehavet

PATRULJERER RØDEHAVET: Britiske HMS Diamond er et av marinefartøyene som patruljerer i Rødehavet. Det skjøt lørdag ned en drone. Foto: Belinda Alker / AP / NTB

USA har sendt en henvendelse til Norge om å bidra til en internasjonal maritim beskyttelsesoperasjon i Rødehavet, opplyser Utenriksdepartementet (UD) til Dagbladet.

Verdens største konteinerrederier har stanset trafikken i Rødehavet som følge av angrep mot flere skip de siste dagene.

Lørdag meldte den amerikanske marinen at et av deres fartøyer skjøt ned 14 droner sendt ut fra houthi-kontrollert område i Jemen.

Vurderer henvendelsen

Det norske tankskipet Strinda ble angrepet mandag kveld. Angrepet førte til at det oppsto en brann om bord i oljetankeren.

– Skipet ble truffet av en rakett og satt i brann. Heldigvis var det ingen om bord som ble skadet, og de klarte selv å slukke brannen, sa administrerende direktør Geir Belsnes i J. Ludwig Mowinckels Rederi til TV 2 natt til tirsdag.

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for aksjonene og har satt dem i sammenheng med Israels krigføring på Gazastripen.

– Norge har nylig mottatt en henvendelse fra USA om bidra til en internasjonal, maritim beskyttelsesoperasjon i Rødehavet, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i UD til TV 2.

Henvendelsen er nå til vurdering, legger Petersson til.

Norges Rederiforbund mener at Norge må si ja til dette.

– Vår forventning er at Norge, som en sentral sjøfartsnasjon, bidrar med relevante bidrag til en internasjonal koalisjon for å sikre trygg ferdsel for sivile skip gjennom Bal El Mandeb, forbi Jemen og videre mot Suez, sier direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund i en uttalelse til TV 2.

Han karakteriserer situasjonen med daglige angrep mot skip som helt uholdbar.

– Vårt råd og vår forventning til myndighetene er klar: Norge må bidra, sier Solberg.

NORSK SKIP: Skipet «Strinda», eid av det bergenske rederiet J. Ludwig Mowinckels, ble truffet av en rakett mandag kveld norsk tid. Bildet, som ble tatt i 2022, brukes med tillatelse fra rederiet. Foto: AS J. Ludwig Mowinckels Rederi

Rammer internasjonal handel

– Vilkårlige angrep mot sivil skipsfart er totalt uakseptabelt. Mannskapet blir utsatt for dødelig fare og uskyldige parter lider store økonomiske og materielle tap. Vi følger situasjonen i Rødehavet nøye og har nær kontakt med Norges Rederiforbund og andre relevante aktører, forteller statssekretær Petersson.

Lørdag sa Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at Danmark og andre allierte nå vurderer tiltak.

Skipstrafikken gjennom Rødehavet anses som svært viktig for verdenshandelen og ble nylig beskrevet som «verdens viktigste motorvei» av Solberg i Rederiforbundet.

– Det går 20.000 skip gjennom Suezkanalen hvert eneste år, så dette er verdens viktigste motorvei, forteller Solberg til TV 2.

– Hvor mange norske skip beveger seg i dette området?

– Inn og ut av Suezkanalen er tommelfingerregelen at det til enhver tid er mellom 40 og 50 norskkontrollerte skip.

FØLGER SITUASJONEN: Harald Solberg i Norges rederiforbund Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Er det en pågående trussel for andre skip?

– Det er en pågående trussel i dette området. Særlig rettet mot skip som har israelske interesser eller planlegger anløp til og fra israelske havner.

Følger nøye med

Egypts sjef for Suezkanalen sier de overvåker situasjonen i Rødehavet tett.



– Vi følger nøye med på hvilke konsekvenser nåværende spenninger i Rødehavet har på trafikken i Suezkanalen, sier styreleder Osama Rabie i en uttalelse søndag, ifølge NTB.



Siden 19. november har 1955 skip omdirigert via Kapp det gode håp, mens 2128 har krysset kanalen i samme periode, sier Rabie.



Suezkanalen er en av verdens viktigste kanaler og knytter sammen Middelhavet og Rødehavet. Den er en sentral handelsåre mellom Asia og Europa, og ruten er mye kortere enn skipsruten rundt Afrikas kyst og Kapp det gode håp.