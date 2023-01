USA anklager Russland for å ha brutt atomvåpenavtale

For første gang anklager USA motparten Russland for å ha brutt atomvåpenavtalen Ny Start mellom de to landene.

USA anklager tirsdag Russland for å ha brutt atomvåpenavtalen Ny Start, blant annet ved å ha blokkert inspeksjoner, melder den amerikanske avisen Wall Street Journal.

Avisen viser til en rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet som ble overlevert til Kongressen.

Ny Start-avtalen, som er en nedskaleringsavtale, inkluderer blant annet at både Russland og USA kan utføre inntil 18 inspeksjoner årlig ved den andre partens baser og installasjoner, skriver Store Norske Leksikon.

Og det er dette USA nå anklager Russland for å ha brutt, i tillegg til å si nei til forespørsler fra USA om å møtes for å diskutere bekymringer for om avtalen overholdes.

Russland: Situasjonen tillater det ikke

I desember utsatte Russland et planlagt møte med USA i Kairo i Egypt om nedrustningsavtalen. Ifølge avtalen skal de to landende møtes minst to ganger hvert år for å diskutere at innholdet i avtalen overholdes.

Mens for rundt én uke siden sa den russiske viseutenriksministeren at situasjonen ikke tillater dem å velge en dato for møtet med USA om avtalen.

Avtalen ble inngått mellom USA og Russland i 2010 og erstattet START-avtalen og SORT-avtalen. Den trådte i kraft i februar 2011 for ti år, med mulighet til fornyelse i ytterligere fem år, og i 2021 ble den forlenget til februar 2026.

To typer atomvåpen

Det er i dag ni land i verden som har atomvåpen i sitt arsenal: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea.

Det finnes i hovedsak to typer atomvåpen – langtrekkende strategiske våpen med kraftige stridshoder som kan utslette byer, og taktiske atomvåpen med kortere rekkevidde og mindre sprengkraft.

Russland og USA er de to landene i verden som har flest atomvåpen – USA har i dag 1744 stridshoder klare til umiddelbar bruk, Russland har 1588, Frankrike 280 og Storbritannia 120.