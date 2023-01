USA advarer mot å gå bort fra tostatsløsning

USAs utenriksminister Antony Blinken er tydelig på at alt annet enn en tostatsløsning mellom Israel og Palestina vil være til skade for sikkerheten.

US Secretary of State Antony Blinken (L) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu give a joint press conference, on January 30, 2023 in Jerusalem. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / various sources / AFP) Foto: RONALDO SCHEMIDT

Den amerikanske utenriksministeren møtte mandag den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.

Møtet kommer under en rundreise for Blinken i Midtøsten og samtidig som spenningen i Israel og de okkuperte palestinske områdene er høyere enn på lenge.

Blinken startet pressekonferansen med å snakke om sikkerhetsgarantier fra USA til Israel:

– Det er viktig at regjeringen og Israels befolkning, i kontekst av den økende volden, vet at USAs støtte til deres sikkerhet forblir jernbelagt, sa utenriksministeren.

Han gikk så videre til å snakke om hva som var USAs øverste mål i Israel og Palestina – som fremdeles er å sikre at israelere og palestinere har like rettigheter.

– Vi fortsetter å tro at den beste måten på å sikre dette, er visjonen om en tostatsløsning. Alt som beveger oss bort fra den visjonen, er i våre øyne skadelig for Israels langvarige sikkerhet og dets langsiktige identitet som en jødisk og demokratisk stat, sa Blinken.

– Derfor oppfordrer vi alle sider til å ta steg for å gjenopprette roen og nedskalere. Vi ønsker å sikre et miljø er der jeg håper vi kan starte å gjenopprette en form for sikkerhet for både israelere og palestinere, som sårt mangles nå.

Tostatsløsningen er en foreslått løsning i Israel og Palestina som går ut på at det blir etablert to selvstendig stater – en jødisk (Israel) og en arabisk (Palestina), men i dag okkuperer Israel store deler av det som opprinnelig skulle være områder underlagt en palestinsk stat. I tillegg opprettholder Israel en blokade av Gazastripen.

Vil ikke ha endringer i Jerusalem

Blinken uttalte også at USA fremdeles støtter å opprettholde status quo ved de historiske stedene i Jerusalem, inkludert ved Haram al-Sharif, også kalt Tempelhøyden av jøder, i okkuperte Øst-Jerusalem.

Her ligger blant annet de to islamske helligdommene al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen, mens Vestmuren, kjent som Klagemuren, hvor jøder samles i bønn, også ligger her.

Netanyahu har bekreftet at også han er for å beholde status quo for disse områdene.



I 2021, da det brøt ut rakettkrig mellom Israel og militante grupper på Gazastripen, var deler av bakgrunnen at israelske styrker rykket inn i al-Aqsa-moskeen og angrep palestinere.

Volden fortsetter

Senest sist uke ble ni palestinere drept i en israelsk militæraksjon flyktningleiren Jenin på okkuperte Vestbredden, to av de drepte skal ha vært sivile. Mens fredag drepte en palestiner syv personer ved en synagoge i okkuperte Øst-Jerusalem.

I fjor ble over 180 palestinere drept av israelske styrker på okkuperte Vestbredden og i okkuperte Øst-Jerusalem, ifølge FN.

Og i løpet av det nye årets første 30 dager er 35 palestinere drept i disse områdene. Til sammenligning ble 21 israelere drept av palestinere i fjor.

Nå er det frykt for at volden kan spinne ytterligere ut og sette fyr på en ny krig mellom militante grupper på Gazastripen og Israel.

Den siste utviklingen kommer etter at korrupsjonstiltalte Netanyahu tok fatt på sin sjette statsministerperiode i landet.



Han har gått i koalisjon med det høyrenasjonalistiske partiet Jødisk Makt og det religiøst ekstreme Sionistpartiet.

Regjeringen har også lagt frem en plan om å endre domstolenes makt i landet, som ifølge eksperter TV 2 har snakket med, vil føre til at Israel ikke lenger kan kalle seg et demokrati.