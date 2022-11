Universitet i Bergen følger UiO: – Vi har fått nok

«PERSONA NON GRATA»: Ola Borten Moe (Sp) er nå erklært uønsket hos to universiteter. Foto: Frode Sunde/TV 2

Studentparlamentet ved Universitet i Bergen gjør etter en lang debatt som studentparlamentet ved Universitetet i Oslo – de erklærer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) for «persona non grata», altså for uønsket.

Det bekrefter studentleder Aksel Haukom til Dagbladet mandag. Studentavisen Studvest omtalte saken først.

– Dette er selvsagt beklagelig, men en sann realitet for våre studenter. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har ikke vist interesse for verken studentene eller sektoren han representere, sier sier Haukom og fortsetter:

UIB: Universitetet i Bergen følger etter Universitetet i Oslo. Foto: Thor Brødreskift/UIB

– Nå har studentene våre talt, og de ser statsråden som uønsket ved Universitetet i Bergen. Vi kan simpelthen ikke ha en minister som kaller oss «pubertale» når vi tar opp saklig kritikk på atferden hans. Vi har fått nok,

Føler seg ikke prioritert

I resolusjonsforslaget fra studentpartiet Realistlista ved UiB begrunnes dette med at statsråden gjentatte ganger har vist at han har «null interesse» av å styrke velferden til studentene, og at en slik resolusjon vil sende et tydelig signal om at studentene i hele landet mener at statsråden er «totalt uegna som forsknings og høgare utdanningsminister».

Årsaken til at forsknings- og høyere utdanningsministeren er erklært ønsket er blant annet at studentene ikke føler seg prioritert.

– Dette synes jeg er en litt pubertal uttrykksform, sa Borten Moe til NTB etter at det før helgen ble kjent at studentene ved UiO erklærte ham for uønsket.

Vil ha dialog

Han sa videre at han ønsker å invitere seg selv til studentparlamentet – gjerne ved første anledning.

– Jeg ønsker å ha en god dialog med alle, og det inkluderer selvsagt studentene, sier utdanningsministeren, som la til at regjeringen er nødt til å prioritere i en tid der samfunnet står overfor store utfordringer.

Moe pekte da på at verdensøkonomien var på vei ut av pandemi, og at krigen i Ukraina slår inn på realøkonomien for alle – også for studentene.

– Forrige regjering kunne bevilge seg ut av problemene ved å ta av oljepengene. Det kan vi ikke nå, vi er nødt til å prioritere, uttalte Moe før helgen.

I et intervju tidligere mandag, før det ble kjent at Universitetet i Bergen også erklærer han som uønsket, sa Borten Moe følgende til TV 2:

– Det er jo en trend, spesielt hos amerikanske og engelske universiteter, som bruker mye tid på å definere hvem de ikke vil snakke med. Det er etter mitt kjønn en uttrykksform som bør stå langt fra det som er det akademiske idealet. Hvis man ikke skal møtes for å diskutere på saklig grunnlag, blir selvfølgelig ordskiftet mye vanskeligere, sa Borten Moe.

Borten Moe mener han lytter til studentene.

– Vi har fra regjeringens side gjort ganske mye bra. Vi har blant annet gjennomført et rekordstort opptak, bygd flere studentboliger, økt strømstøtten to ganger, og flyttet til oss beregningstidspunktet for justering av studielån.

Sett seg leie

Lederen av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), Oline Sæther, sa i samme intervju at de mener kritikken er godt begrunnet.

– Vi er her for å diskutere at vi ikke blir lyttter til. Det at han bruker ordet «pubertale», illustrerer vårt poeng om at han møter oss med å ikke lytte til det vi har å si, mener hun.

Hun skrev i Khrono fredag at studentene har forståelse for at det er trange budsjetter.

– Vi har forståelse for at det er krig i Europa. Vi har forståelse og sympati for at mange i Norge sliter nå. Men vi er lei av å bli prioritert til sist – til og med av vår egen minister, skriver Sæther.

Til nettstedet sier hun at de setter pris på at ministeren er innstilt på dialog, og at det ikke er noen hindring at studentparlamentet har erklært Moe uønsket ved universitetet.

– Det går an å møte Ola Borten Moe utenfor Villa Eika og UiO, sier hun.

Etter nyheten om at UiB også erklærer statsråden som uønsket ble kjent tirsdag kveld, har TV 2 forsøkt å få en kommentar fra Borten Moe via Kunnskapsdepartementet, men foreløpig uten hell.