Ungarn sier ja til svensk Nato-medlemskap

Saken oppdateres.

Den ungarske nasjonalforsamlingen har stemt ja til å la Sverige bli medlem av forsvarsalliansen Nato.

Ungarn er siste land i Nato som ikke har godkjent at svenskene skal slippe inn.

Det ungarske ja-svaret betyr derfor at Sverige har åpen vei inn i alliansen. De kan etter mye om og men endelig bli fullverdige Nato-medlemmer allerede denne uken.

Både Sverige og Finland gikk bort fra sin lange nøytralitetslinje da Russland gikk til angrepskrig nabolandet Ukraina for to år siden.

(SNART) ALLIERTE: Sveriges statsminister Ulf Kristersson sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i oktober Foto: Jonas Ekstromer/TT News Agency via AP

Både Tyrkia og Ungarn trenerte den formelle godkjenningen for de to landene. Finland ble tatt opp i Nato i april i fjor, mens for Sverige har veien vært enda mer kronglete.

Jubler: – Historisk dag

– Dette er en historisk dag, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson på X. Uttalelsen kommer kort tid etter Ungarns avstemming.

– Sverige er klar til å ta sitt ansvar for euro-atlantisk sikkerhet, forsikrer statsministeren.

FORNØYD: Sveriges statsminister Ulf Kristersson i ungarske Budapest før helgen. Da deltok han på pressekonferanse sammen med Vikto Orban. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Også forsvarsalliansens generalsekretær Jens Stoltenberg reagerer positivt på nyheten:

– Jeg ønsker velkommen den ungarske nasjonalforsamlingens ratifisering av Sveriges Nato-medlemskap. Det vil gjøre oss alle sterkere og tryggere, skriver Nato-sjef Stoltenberg på X.

– At Norden samles i Nato er historisk, mener Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).



Det synes også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap):

– Jeg er svært glad for at veien nå er åpen for Sveriges Nato-medlemskap. Jeg ser frem til at de siste formalitetene raskt kommer på plass. Det er en styrke for vår sikkerhet, for Nato og for Norden.

Trenerte lenge: – Det skader Ungarn

Det er 649 dager siden Sverige formelt søkte om Nato-medlemskap.

– Det vil jeg si er ubegripelig og totalt unødvendig, og det skader Ungarns omdømme veldig sterkt at landet da er det siste som ratifiserer et annet medlemslands inntreden i Nato, sier professor i internasjonal poltikk, Janne Haaland Matlary ved UiO, til TV 2.

EKSPERT: Janne Haaland Matlary er professor ved institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun beskriver godkjenning av et slikt medlemskap som en «teknikalitet i et demokrati».

– Her er det altså veldig urent trav å begynne å forhandle om betingelser for å bli med i runde nummer 2. Den som har gjort dette til en sport er jo da Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan, sier Matlary.

– Men at et vestlig land i Europa skal gjøre det samme som Tyrkia. Det er pinlig, og det er uforståelig, mener hun videre.

«Kontroversielt forhold» til Skandinavia

Orban sa tidligere i februar at «Ungarns konflikt med Sverige snart er avsluttet» og at han gledet seg til å heise det svenske flagget utenfor Nato.

– Det er viktig at før vi slipper inn ny medlemmer i alliansen, må vi første finne løsninger på våre uenigheter, sa Orban tidligere mandag, da han varslet at det ville bli et ja på avstemmingen.

SA JA TIL SLUTT: Godkjenning av Sverige som alliert i Nato har sittet langt inne hos ungarns Viktor Orban. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

– Vi har hatt et langt og kontroversielt forhold til de skandinaviske landene, mange mennesker utenfra har forsøkt å finne løsninger. Dette har ikke vært til hjelp, men til hinder. Ungarn er et suverent land og tolererer ikke at andre dikterer det, fortsatte Orban.

Matlary ved UiO forklarer at svensk kritikk av ungarsk politikk ligger bak Orbans utålmodighet med svenskene. Det er særlig den ungarske familiepolitikken som har skapt splid.

– Det at du får skattelette hvis du får flere barn. Det har liksom svenske feminister ment var helt uakseptabelt, og Sverige har vært liksom den som vet best. Her er det litt element av at «nå skal vi gjøre det vanskelig, for det er dere som er så kjepphøye», forklarer hun.