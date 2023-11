Ung person skadet: – Fremstår alvorlig

FLERE PATRULJER: Oslo-politiet har rykket ut til Grorud med flere patruljer etter at en ungdom er funnet med stikkskader. Foto: Frode Sunde / TV 2

Oppdateres fortløpende.

Politiet har rykket ut med flere patruljer til Grorud i Oslo fredag kveld, etter melding om en mulig knivstikking av en ungdom i tenårene.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet bekrefter overfor TV 2 at vedkommende er sendt til Ullevål sykehus med ambulanse.

– Vi har ikke fått noen oppdatering fra helse, han ble fraktet direkte til sykehus. Det vi har fått av beskrivelser fra de første patruljene på stedet, så fremstår det som alvorlig, sier Østerhaug.

TV 2s reporter på stedet melder om mye blodspor i snøen på området.

SPOR: Det er blodspor i snøen i området knivstikkingen skal ha skjedd. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen beslag

Inngangen til T-banestasjonen er sperret av politiet, som er usikre på om hendelsen kan ha skjedd der.

– Vi jobber med å finne ut av hvor dette har skjedd. Vi har ikke helt klart å lokalisere akkurat hvor denne knivstikkingen - eller denne hendelsen - skjedde, sier Innsatsleder Steinar Bjerke til TV 2.



Fornærmede ble funnet oppe på gateplan ved en bussholdeplass.

PÅ STEDET: Innsatsleder Steinar Bjerke. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen er så langt pågrepet etter hendelsen, men politiet bekrefter at de leter etter flere ungdommer, som de mener har vært involvert i hendelsen.



Eventuelle vitner til hendelsen bes om å ta kontakt med politiet.

– Jeg kan bekrefte at fornærmede har skadet forenlig med stikkvåpen, sier Østerhaug.

Så langt er det ikke gjort noen beslag, ifølge operasjonslederen.

Politiet anslår å være i området en god stund fremover.

Skader i overkroppen



– På bakgrunn av informasjonen per nå, så er det ingen grunn til å tro at det skal være fare for andre personer, legger Østerhaug til.

Politiet har startet med åstedsundersøkelser og vil jobbe videre med å hente både vitnebeskrivelser og videoovervåkning i området.

Avisa Oslo omtalte saken først, og skriver at et område er sperret av.

– En ung gutt ble stukket i overkroppen, men vi går ikke mer inn på skade, sier operasjonsleder Guro Sandnes til avisen.

Den første meldingen kom inn til politiet rett over klokken 20.00.