Ung mann skutt på Holmlia

AVSPERRET: Politiet har sperret av et område ved en barnehage på Holmlia. Foto: Stein Akre / TV 2

En ung mann er skutt utendørs på Holmlia i Oslo mandag kveld. Politiet har derfor rykket ut til stedet med flere patruljer.

– Ambulanse er på stedet og har iverksatt førstehjelp, sier operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen.

Mannen er skutt i overkroppen, og er senere fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.



Skjedd ved barnehage

– Da politiet kom på stedet, var fornærmede bevisst. Skadeomfanget er ukjent, men all den tid han er skutt i overkroppen vil det betegnes som alvorlig, sier Schalla-Aasen til TV 2.



Det har vært flere vitner til hendelsen, som har skjedd ved en barnehage.

Schalla-Aasen sier det virker som en målrettet hendelse, men han er ikke kjent med hva fornærmede har forklart overfor politiet.

Leter etter gjerningsperson

Mistenkte har forlatt stedet, og politiet leter etter vedkommende med store ressurser.

Politiet opplyser likevel at de foreløpig ikke har informasjon som tilsier at det er fare for andre beboere i området.

– Per nå er det ukjent gjerningsperson. Vi undersøker på stedet med vitneavhør og innhenting av informasjon, sier operasjonslederen.

