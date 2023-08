Ung kvinne funnet død – mann siktet for drap

En kvinne i 20-årene ble funnet død på en privat adresse i Stjørdal. En mann i 20-årene kontaktet politiet, og er nå siktet for drap.

Politiet fikk lørdag kveld melding om funn av en død person på en adresse i Stjørdal.

På grunnlag av opplysningene politiet har innhentet, etterforskes hendelsen som drap.

Mann og kvinne i 20-årene

Påtaleansvarlig Thomas Berg sier til TV 2 at den avdøde er en kvinne i 20-årene, og at en mann i 20-årene er pågrepet og mistenkt for å ha begått en straffbar handling mot kvinnen.

En person har meldt seg til politiet etter hendelsen og vedkommende er tatt hånd om av politiet. Politiet utarbeider nå en siktelse.

– Personen vil bli forsøkt avhørt på Trondheim sentrum politistasjon i løpet av natten, sier Berg.

PÅ ÅSTEDET: Politiet arbeidet på åstedet gjennom natten. Foto: Marius Kalleberg Mydland

– Ut fra opplysningene vi har, anser vi det ikke som at det er fare for andre personer.

Død da politiet ankom

– Den første meldingen som kom inn til politiet gikk ut på at en beboer hadde funnet en kvinne som var hardt skadd eller død, sier Småland til Adresseavisen.



Til TV 2 sier påtaleansvarlig Berg at kvinnen var død da politiet ankom.

Han opplyser at de to bodde på samme adresse og hadde en nær familierelasjon. Ingen av dem er kjenninger av politiet fra tidligere.



Mannen som meldte seg, har fått oppnevnt Kolbjørn Lium som forsvarer. Til NTB sier advokaten at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Funn på åstedet

– Bakgrunnen for siktelsen er funn på åstedet, sier Berg til TV 2.

Politiet er i gang med krimtekniske undersøkelser på åstedet og avhør og har gjort beslag i flere elektroniske enheter. Avdøde skal obduseres, og det vil utføres krimtekniske undersøkelser.

– Vi er i en veldig tidlig fase av etterforskningen og jobber ut fra flere teorier om hva som har skjedd. Vi kan foreløpig ikke si noe mer om hendelsen, av hensyn til etterforskningen, sier Thomas Berg.

Det er også for tidlig å si noe om motivet.

Stjørdal kommune har iverksatt kriseteam og følger opp de som er berørt. Berg sier til TV 2 at mange pårørende er varslet. De jobber med å få full oversikt.