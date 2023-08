Ulf Kristersson: – Vet at planlagte terrorangrep har blitt avverget

– Våre myndigheter, ikke minst Säpo og politiet, jobber hardt for å garantere sikkerheten i Sverige. Vi vet at planlagte terrorhandlinger er forhindret.

Det sier Ulf Kristersson på en pressekonferanse torsdag, etter at landet hevet trusselnivået til nest høyeste nivå - fra nivå 3 til 4.

Skalaen går fra 1 til 5.

Säpo er det svenske sikkerhetspolitiet, tilsvarende PST i Norge.

Oppfordrer til å leve som vanlig

– Jeg forstår at mange svensker for tiden er bekymret for betydningen av det nye og høyere trusselnivået. Til dem alle og til dere vil jeg si at vi skal leve livene våre som vanlig. Vi beskytter vårt åpne samfunn mot de som truer det, sier Kristersson.

Han sier han har innkalt det nasjonale sikkerhetsrådet. Regjeringen vil også informere stortingspartiene om situasjonen.

– Å ivareta sikkerheten og tryggheten til alle innbyggere er regjeringens viktigste oppgave.

– Trenger å gjøre justeringer



Säpo-sjef Charlotte von Essen, som også deltar på pressekonferansen, sier dette ikke betyr at samfunnet ikke må gjøre justeringer.

– Oppfordringen er akkurat slik statsministeren sier, at vi skal leve som vanlig, men det betyr ikke at vi ikke trenger å gjøre justeringer. Samfunnsaktører, myndigheter og virksomheter må tilpasse sin drift slik at vi kan leve som vanlig, sier von Essen.

Hun understreker at det ikke er en enkelt hendelse som fører til at nivået blir hevet.

Ifølge von Essen bidrar kampanjer der Sverige blir fremstilt som islamfiendtlig til å heve nivået. Hun sier også at Russlands invasjon av Ukraina er en faktor.

– Det er indikasjoner på at stater utnytter situasjonen, sier hun



Ifølge rikspolitimester Anders Tornberg kan arbeidet til svensk politi i møte med det økte trusselnivået oppsummeres i fire punkter:

Forebyggende arbeid med å identifisere personer i miljøer hvor de er i fare for radikalisering.

Styrke samarbeidet med Säpo for å redusere ekstremisme. Fokuset er på å redusere evnen til personene identifisert av Säpo.

Driftsstøtten til Säpo intensiveres også med operativ kapasitet i felt.

Den regionale og nasjonale innsatsstyrken er styrket.

Ingen endringer i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hever ikke trusselnivået i Norge til tross for det endrede trusselnivået i Sverige.

– PST holder seg fortløpende oppdatert på utviklingen i våre nærområder og i nabolandene. Foreløpig er det ingen vesentlige endringer i sikkerhetssituasjonen her i Norge som påvirker hvordan PST vurderer trusselbildet, sier PST-sjef Beate Gangås til NTB .

– PST er i løpende dialog med andre aktører både i Norge og internasjonalt om utviklingen. Trusselnivået i Norge er nå på nivå 3, som er moderat.



Sterke reaksjoner

Koranbrenninger i Sverige har skapt sterke reaksjoner internasjonalt. Den siste tiden har Sverige hatt styrket terrorberedskap som følge av protestene og trusler om angrep mot landet.

Denne uken kom al-Qaida tilsynelatende med en oppfordring til angrep som gjengjeldelse for koranbrenning i Sverige og Danmark.