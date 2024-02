Ukrainske styrker trekker seg ut av Avdijivka

Russland tar kontroll over hele området rundt Donetsk. Frontenlinjen har vært nesten uendret siden Ukraina måtte trekke seg ut Bakhmut i mai 2023, men nå er ukrainerne nesten tomme for ammunisjon.

Det er snart to år siden Russlands angrep på Ukraina rystet en hel verden. Nå er ukrainske styrker under hardt press langs fronten. De er i ferd med å slippe opp for ammunisjon til artilleriet. Natt til lørdag trakk de seg ut av den strategisk viktige byen Avdiivka.

Den ukrainske forsvarssjefen Oleksandr Syrkyj, som ble oppnevnt for kort tid siden, uttaler natt til lørdag i like før klokken halv to at de trekker seg tilbake fra byen for å unngå å bli omringet.

PREKÆRT: Forsvarssjef Oleksandr Syrsky (nr. 2 fra venstre) og ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov ( til venstre) besøkte fronten øst i Ukraina for litt over en uke siden. Han uttalte da at situasjonen nær Avdiivka og Kupiansk var prekær. Foto: Handout AFP / Den ukrainske hæren

Byen var allerede under russisk kontroll på tre kanter. Tilbaketrekningen måtte skjer før russerne fikk kontroll over vestsiden av byen, og de ukrainske soldatene inne i byen ble omringet. Brigadegeneralen bekreftet imidlertid allerede fredag at flere ukrainske soldater var tatt til fange av russere, ifølge The Guardian.

AVDIIVKA: En soldat sitter i ruinene av en bygning inne i byen Avdiivka 16. februar. Foto: State Border Service of Ukraine / Reuters

Dette er den største endringen i frontlinjene i krigen siden Russland tok Bakhmut i mai 2023.

– Dette handler ikke om symbolseire

Russland tok kontroll over byen Donetsk allerede i 2014. Da Bakhmut falt i mai 2023, trakk deler av styrkene seg tilbake til Avdiivka. Nå har også denne byen falt, og området rundt Donetsk er på russiske hender.

Byen er viktig for å kontrollere området rundt Donetsk på grunn av høydedragene, som gjør det mulig å få frem forsyninger til et stort område ved fronten, uttalte Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podolyak tidligere denne måneden i et intervju i Kyiv.

– Dette handler ikke om symbolseire. Dette er operativt viktig i et spesielt territorium, sa han.

Ukrainske styrker har stått imot harde angrep mot byen i flere måneder, men allerede før helgen brøt russiske styrker igjennom flere steder, og mindre grupper med russiske soldater klarte å ta seg helt inn i byen.

Ny forsvarssjef med ny strategi

Syrskyj sier ukrainske trekker seg tilbake til en bedre posisjon.

- For å unngå å bli omringet og for å ta vare på soldatenes liv og helse, bestemte jeg at vi skulle trekke våre enheter ut av byen, sier Syrskyj natt til lørdag.

Syrskyj ble utnevnt som forsvarssjef tidligere denne måneden, og hevdet han hadde en ny strategi. Han kom fra stillingen som leder for bakkestyrkene, og tok over etter Valerij Zaluzjnyj.



Flere ukrainske soldate fryktet at alt for mange liv ville gå tapt før Avdiivka uungåelig endte opp på russiske hender uansett. Det sier soldater som ønsker å være anonyme til avisen The Guardian.

– Sannsynligvis taper vi den, og den eneste andre muligheten er at vi bruker titusenvis av ukrainske liv for å holde byen litt lenger, og da har vi ingen som kan erstatte de menneskene, sa en ukrainsk offiser til avisa. Han ba om ikke å bli navngitt.



Enkelte ukrainske soldater beskylder Syrskyj for tapene i Bakhmut, og ønsket ikke å se det samme blodbadet gjenta seg.

Brigadegeneral Oleksander Tarnavskyj bekreftet torsdag at flere ukrainske soldater skal ha blitt fanget av russiske styrker. Nå har altså Syrskyi trukket troppene tilbake. Han opplyser ikke om hvor mange ukrainske soldater som er falt eller som ikke har kommet seg ut.

FRONTLINJE: En ukrainsk soldat legger blomster på graven til en venn som falt ved Avdiivka allerede i 2017. Da sto kampen mellom ukrainere og de russisk-støttede separatistene. Foto: Anatolii Stepanov / AP / NTB

– Tømmes for ammunisjon



Den ukrainske tredje brigade kalte torsdag situasjonen i byen for «et helvete».

Samtidig kom John Kirby, talsmann for det hvite hus, med en advarsel om at byen Avdiivka kunne falle.

– En stor del av årsaken til at dette skjer, er at de ukrainske styrkene i felt slipper opp for artilleriammunisjon, sa han ifølge BBC.



På en base nær fronten i Donetsk sier soldater fra en ukrainsk artillerienhet til The Guardian at de har fått angrepsevnen kraftig redusert siden november.

– Da kunne vi fyre av hver halvtime. Nå må vi være veldig selektive og bare fyre av i forsvar, sa lederen.



SE: Forsvarsminister Gram om Norges støtte til Ukraina

Advarte om storangrep

Den ukrainske brigadegeneralen Oleksander Tarnavskyj advarte fredag om et stort russisk angrep mot byen Avdijivka.

– Russland kaster inn «alle reserver» i angrep mot Avdijivka og omplasserer tropper fra andre sektorer, sier Tarnavskyj, ifølge The Kyiv Independent.

Samtidig varslet han flere ukrainske forsterkninger til byen, men det ser nå ut at de skal bemanne de nye frontlinjene.

– Våre styrker bruker alle tilgjengelige styrker og midler for å holde fienden tilbake, sa Tarnavskij, og omtalte situasjonen som vanskelig, men kontrollert torsdag.

Lørdag har byen falt.