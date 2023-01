Ukrainas innenriksminister blant 16 døde etter styrt i Kyiv

Alle ni om bord i et helikopter omkom da det onsdag morgen krasjet i eller ved en barnehage i forstaden Brovary i Kyiv.

Helikopteret var ifølge AFP på vei til fronten.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– På tidspunktet for tragedien var barn og ansatte i barnehagen, melder Kyivs guvernør Oleksij Kuleba via Telegram.

Om bord i helikopteret var blant andre Ukrainas innenriksminister Denys Monastyrskyj, hans viseminister Jegvenij Jenin og statssekretær Jurij Lubkovytsj, opplyser Ukrainas politisjef Igor Klymenko.

Alle tre omkom, ifølge AFP og Reuters.

– Et stort tap for regjeringslaget og for hele landet. Jeg kondolerer til familiene deres og til alle ofrene, skriver statsminister Denys Sjmyhal på Telegram.

OMKOM: Innenriksminister Denys Monastyrskyj er blant de døde, opplyser politiet. Foto: Sergej Supinsky / AFP / NTB

– Fryktelig tragedie

Det ble først meldt om 16 døde, så ble dette oppjustert til 17 og deretter 17. Ukrainsk politi sier onsdag ettermiddag at det er 16 personer som omkom, skriver The Kyiv Independent.

– En fryktelig tragedie har skjedd i Brovary. Alle instanser arbeider på stedet, skriver president Volodomyr Zelensky på Telegram.

– Jeg har bedt de ukrainske sikkerhetsstyrkene om å finne ut alle omstendigheter rundt det som skjedde, skriver han.

Presidenten sender sine kondolansehilsener til de etterlatte.

– Dennys, Jegvenij og Jurij ... ekte ukrainske patrioter. Måtte de hvile i fred. Måtte alle de livene som ble tatt fra oss denne svarte morgenen, hvile i fred.

Fløy ekstremt lavt

En ansatt i barnehagen så eksplosjonen da hun sto og ønsket barna velkommen klokken åtte i dag tidlig.

– Først hørtes det ut som fly. Vi var først rolige, så hørte vi eksplosjonen. Alle la seg ned, dernest evakuerte vi raskt til til krisesenter. Vi hadde rukket å ta imot fire barn, men som foreldrene hentet tilbake igjen umiddelbart, sier den barnehageansatte til nettavisen Real Kyiv, som har 900.000 unike følgere på Telegram.

Ulykken skal granskes nøye.

– Etterforskere jobber med å fastslå årsaken til denne tragedien; vi skal finne ut om det er snakk om sabotasje, en teknisk feil eller brudd på flysikkerhetsreglene, sier departementsrådgiver Anton Geratsjenko.

Telegram-kanalen U.A.-innsider, som har 1,45 millioner følgere, skriver at helikopteret fløy veldig lavt på grunn av tåke, og at piloten så bygningene for sent og foretok en skarp manøver som førte til at han mistet kontrollen.

– Helikopteret gjorde tre sirkler over Fora (dagligvarebutikk), fløy til sentrum, begynte å falle kraftig ned, styrtet, tok fyr og det var det, sier en innbygger i Brovary til Real Kyiv.

Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Viktig rolle i Ukraina

– Innenriksministeren er en veldig viktig stilling i Ukraina, forteller Jørn Holm-Hansen, som er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Innenriksministeren er blant annet sjef for hele politiet i Ukraina.

– Det å være sjef for politiet i Ukraina både før og etter invasjonen, er en kjempeoppgave de har hatt sitt å stri med, med korrupsjon og politivold og uetiske forhørsmetoder, utdyper Holm-Hansen overfor TV 2.

Han forteller at Monastyrskyj var en del av president Volodymyr Zelenskyjs team fra valgseieren i 2019.

– Monastyrskyj var også med i et ekspert-team som Zelenskyj satt sammen. Teamene skulle sørge for en ny frisk da Zelenskyj tok over. Han var jurist og var med i kommisjonen som skulle jobbe med rettshåndhevelse.

– Han var en viktig person og har vært innenriksminister siden 2021. Det er et tap for Zelenskjy, selv om andre kan steppe inn og gjøre en god jobb, mener Holm-Hansen.

Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

– Gjør ingen forskjell

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier han antar at det er snakk om en ulykke.

– Det er langt fra frontlinjene. Det er lite sannsynlig at de er truffet av en langtrekkende missil.

– Det er et tragisk uhell - men han vil bli erstattet og krigen går videre. Det er rutine at regjeringer må erstatte statsråder. Ukraina mister masse folk hver eneste dag. De har vært under et enormt press i snart et år. Dette gjør ingen forskjell, sier han.

15 barn til sykehus

Det er tre barn blant de 16 omkomne.

I tillegg er 25 personer blitt skadet, hvorav 10 er barn. Også dette tallet ble onsdag ettermiddag nedjustert fra tidligere meldinger.

BARNEHAGE: Ulykken skjedde ved en barnehage. Tre barn er blant de omkomne, mens 15 barn er sendt til sykehus. Foto: Daniel Cole

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt kaller hendelsen tragisk.

– Det er forferdelig å høre om nok en tragisk hendelse i Ukraina, som har rammet både personer på bakken og en politikerkollega og hans medarbeidere, sier hun til TV 2.

– Dette er nok en dårlig nyhet i et land som daglig mottar dårlige nyheter. Vi tenker nå først og framt på de som sitter igjen med sorgen og sender våre varme tanker til alle ukrainere.

DØDELIG ULYKKE: En kropp ligger på bakken på ulykkesstedet. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

En talsmann for Ukrainas luftstyrker sier at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men at det vil bli nedsatt en ekspertgruppe for å granske den.

Helikopteret tilhørte de ukrainske sikkerhetstjenestene, ifølge Meduza.

Forstaden Brovary, som ligger i utkanten av den ukrainske hovedstaden Kyiv, hadde 100.000 innbyggere før krigen startet.