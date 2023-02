Ukrainas forsvarsminister skiftes ut

Den militære etterretningssjefen tar over som forsvarsminister. – Fullstendig logisk, sier Ukraina.

Den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov byttes ut, melder president Volodymyr Zelenskys parti søndag kveld. Det skriver nyhetsbyråene Reuters og AFP.

Han skal over i ministerposten for strategiske industrier, ifølge det statlige ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

Det er den militære etterretningssjefen Kyrylo Budanov som nå tar steget opp som forsvarsminister for Ukraina.

Professor Sven Gabriel Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier sier til TV 2 at utskiftningen av Ukrainas forsvarsminister ikke vitner om særlig spenning.

– Rezikov fortsetter i ny stilling. Det ser derfor ikke ut til å være noe dramatikk i dette, og det hele var ventet, sier Holtsmark og viser til at den ukrainske regjeringen har varslet at Reznikov vil få en ny ministerjobb.

PROFESSOR: Sven G. Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Fullstendig logisk

Zelenskyjs parti mener heller ikke at det er noe dramatisk ved utskiftningen, og gir denne forklaringen på at det skjer:

– Krig dikterer personalpolitikk. Tid og omstendigheter krever styrking og omgruppering. Dette skjer nå og vil skje i fremtiden, sier lederen for Zelenskyjs parti, David Arakhamia, på Telegram ifølge Ukrinform.

– Derfor blir Oleksij Reznikov overført til posisjonen som minister for strategiske industrier for å styrke militærindustrielt samarbeid, som er fullstendig logisk med tanke på hans ekspertise om «Ramstein» og behovet for å heve departementet som burde gjøre mer,

Han fortsetter:

– Generalmajor Kyrylo Budanov vil lede forsvarsdepartementet, som er fullstendig logisk i krigstid, legger han til.

Ramstein er en amerikanskdrevet flybase i Tyskland der det har vært flere møter mellom vestlige lands tjenestepersoner og urakinske tjenestepersoner, deriblant Reznikov.

Holtsmark ved institutt for forsvarsstudier vil ikke spekulere i hvorfor Reznikov buttes ut med den militære etterretningssjefen Budanov.

– Jeg fant ingen god forklaring eller analyse på hvorfor forsvarsministeren ble byttet ut. Heller ikke nå er bildet klart, men det er en del av en større kabal med endringer, mener Holtsmark.

Flere fjernet

Utskiftningen skjer etter at flere av Reznikovs underordnede har vært knyttet til korrupsjonssaker.

– Ingen tjenestemann blir i jobben for alltid, sa han tidligere søndag i kommentarer til nyhetsbyrået Ukrinform.

– I henhold til Grunnloven er beslutningen om hvorvidt noen skal være forsvarsminister eller ikke, tatt av én person – den øverstkommanderende og presidenten i Ukraina, sa han videre.

Reznikov har avvist alle beskyldninger som forsøk på å svekke tilliten til Forsvarsdepartementet i en vanskelig tid.

Zelenksyj har skiftet ut og fjernet flere tjenestepersoner som har vært anklaget for korrupsjon de siste ukene.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

– Situasjonen er veldig vanskelig

Zelenskyj snakket søndag om hvordan det går med krigføringen i Donetsk.

– Voldsomme kamper i Donetsk fylke, situasjonen er veldig vanskelig, sier han og fortsetter:

– Russland intensiverer presse på flere fronter og i form av informasjon inn mot den første årsdagen av krigen.

Donbas, som inkluderer de to ukrainske østlige fylkene Donetsk og Luhansk, ble det uttalte målet til Russland i vår, etter å ha mislyktes med å ta kontroll over større deler av Ukraina og å ta ut dagens regjering.

I høst klarte ukrainske styrker å frigjøre blant annet den strategisk viktige byen Kherson i sør samt flere landsbyer i nord, i Kharkiv fylke.

Men i Donetsk har det vært ganske lite bevegelse i frontlinjene den siste tiden, helt frem til Russland for noen uker siden vant slaget om den lille landsbyen Soledar i Donetsk.

Slik så frontlinjene ut torsdag: